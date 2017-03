Ötből négy munkavállaló gondolkodott már pályaváltáson

1000 internetező bevonásával készített kutatást a profession.hu, arról, hogy terveznek-e, vagy tervezték-e már korábban, hogy új karrierbe kezdenek és más területen próbálják ki magukat. A válaszadók 82 százalékának megfordult már a fejében a váltás, ráadásul az esetek többségében radikális: egy teljesen új szektorban és munkakörben szerettek volna elhelyezkedni.



A tényleges pályaváltást is meglepően sokan meg merték lépni: a válaszadók 17 százalék már teljesen új területen dolgozik, 22 százalék pedig a végleges döntés előtt áll, konkrét célokkal. Az ok a legtöbb esetben valamilyen kényszerűség, 26 százalék anyagi okok miatt váltana, míg kiemelkedően sokan (39%) érzi úgy, hogy teljesen ellehetetlenültek a munkavégzés feltételei a mostani szakmájában.



A fiatalabbak és a férfiak bátrabban váltanak



Azok közül, akik jelenleg is alkalmazásban állnak, a férfiak nyitottabbak a változásra (férfiak: 89%, nők: 82%), a munkanélküliek között viszont meglepő mód az idősebbek rugalmasabbak: a 18-39 éves korosztályban csak 70 százalék váltana, szemben a 40-59 év közöttiek 88 százalékával.



Jellemzően az izgalmasabb feladatok jelentik a legerősebb motivációt, a diplomások 51 százaléka vágyik emiatt más munkakörre. A nem dolgozók viszont inkább a jobb munkafeltételeket találják vonzóbbnak egy esetleges másik szektorban.



A döntést már meghozó válaszadók túlnyomó többsége (75%) legalább egy évig gondolkodott egy új karrieren, a jelenlegi munkakeresők jellemzően maximum fél évig tervezgetnek (45%). Utóbbiak közül 93 százalékuk érzi úgy, hogy jó döntést hozott, 43 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy több kollégájuk is követte őket a döntést követően.



Legtöbbeknek barát, család vagy ismerős nyújtott követendő példát, de a személyes aspektusok inkább a nőkre jellemzőek - a férfiakat az üzleti célok motiválják. Összességében elmondható, hogy a többség nem kap segítséget a pályaváltáshoz.



Csak tízből négy ember indítana saját vállalkozást



A válaszadók 4 százalékának van már, 36 százalékuk pedig tervezi, hogy saját vállalkozást indít. A diplomások körében magasabb a vállalkozói kedv, közülük 44 százalék indítana, 8 százalék pedig rendelkezik vállalkozással. A nők közül 32 százalék, a férfiak között 39 százalék tervezi, hogy a jövőben vállalkozást indít.