Paks II. - Környezetvédő szervezetek kifogásolják a telephelyengedély kiadását

Környezetvédő szervezetek kifogásolják a Paks II. beruházás telephely-engedélyezésének folyamatát, és ismét hangsúlyozták, hogy Magyarország számára nem az atomerőmű-bővítés jelenti a jövőt.



Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) csütörtökön adta ki Paks II telephelyengedélyét. Erre reagálva az Energiaklub pénteken az MTI-vel közölte: a hatósági döntéshozatali folyamat nem volt átlátható, és nem készültek független ellenőrző vizsgálatok. A szervezet szerint a telephelyengedély-kérelmet megalapozó földtani kutatási program anyagai nyilvánosan nem hozzáférhetőek, azok számadatainak és következtetéseinek független ellenőrzésére szinte nincs lehetőség.



A közlemény szerint az Energiaklub szeretett volna ügyfélként részt venni a folyamatban, de az OAH ezt elutasította. Egyetlen közmeghallgatás kivételével a telephely-engedélyezés folyamata gyakorlatilag láthatatlan volt, nem születtek olyan rendszeres beszámolók, amelyek például a brit nukleáris hatóság munkájának természetes részei - írta az Energiaklub.



A Greenpeace Magyarország szerint hiába kapta meg a beruházás a telephelyengedélyt, Paks II zsákutca, a jövő a megújulóké. A szervezet közleménye szerint Magyarország alapvető érdeke, hogy leállítsa a Paks II beruházást, és újra megvizsgálja a projekt gazdasági mutatóit. Számos független számítás azt mutatja, a beruházás akár évi 285 milliárd forint veszteséget is hozhat - írták.



Közleményük szerint a világban zajlik a megújuló energiaforrások forradalma, a megújulók már most több áramot adnak Európának, mint az atomerőművek. Greenpeace azt is közölte: számítások bizonyítják, hogy egy megújulókon alapuló energiarendszer hálózati fejlesztésekkel együtt is olcsóbb választás lenne Paks II-nél.