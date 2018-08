Palacktutajokról szedik össze a Tiszából a szemetet: elstartolt az idei PET kupa - fotók

Az idei – hatodik - 10 napos tiszai hulladékderbi augusztus 4-12-ig zajlik Szatmárcseke és Tiszamogyorós között, egy kárpátaljai előfutam előzte meg. A 70 folyamkilométeres túrán 22 hajó, 50 kenu és 500 önkéntes vesz részt, hogy begyűjtsék az árhullámmal Ukrajnából és Romániában érkező tiszai hulladékot.

A PET Kupa civil kezdeményezése már nemzetközi jelentőségű környezet-, és természetvédelmi projektté nőtte ki magát. A sport, az önkéntesség és a környezettudatosság erejével hívja fel a figyelmet a folyóvizek védelmére, a helyes hulladékkezelésre. A probléma hajtóereje a határokon túlról érkező – sokszor ezer tonnákat is elérő – PET palack áradat, amelyről idén már portálunk is írt. Aki azt hiszi, hogy a hírhedt szemétszigetek csak messze tőlünk, az óceánokon léteznek, téved. Óriási mennyiségű hulladék folyik keresztül Magyarországon is, melynek egy része itt reked - gondoljanak csak a ferencszállási szemétszigetre a Maroson!

A Kupa szervezői és résztvevői már 6 éve takarítják a Tiszát és vízjárta erdeit. A csapat az ártérben talált - és a folyómenti településektől kölcsönkért - hulladékokból építi meg hajónaszádját, amivel egy héten keresztül járják a folyót. A „vízi Teszedd"-ként is elhíresült kezdeményezést a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) és a Sonar Búvárcsoport szervezi. A kezdeményezésről és hátteréről a Hulladékvadászon olvashatnak bővebben, a "kalózok" kalandjait pedig a PET Kupa facebook oldalán követhetik, ahol további fotókat is találnak.





A közelmúltban szegedi egyetemisták is szerveztek egy figyelemfelkeltő megmozdulást, csak "kicsiben": a Laposra eveztek át PET palackokból készült tutajon.