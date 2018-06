Palkovics szerint is elavult az iskolák infrastruktúrája - felgyorsul a szakközépiskola-gimnázium fejlesztési program

Felgyorsítják a szakközépiskola-szakgimnázium fejlesztési programot, az intézmények infrastruktúrája valóban elavult - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Magyar Hírlapnak adott interjúban, amely a szombati számban jelent meg.



Hozzátette, hogy ennek a forrásai biztosítottak.



A miniszter fontosnak nevezte, hogy kibővítsék a tanári gárdát ebben a kategóriában, és felvetette egy, a Klebelsberg-ösztöndíjprogramhoz hasonló program indításának lehetőségét ennek érdekében. Hozzátette: "meg kell fontolni azt is, hogy olyan diplomát adjunk ki, amelynek megszerzésével a hallgató egyúttal egy szaktanári oklevelet is kap, amennyiben vállalja a tanítást".



Az innovációs tárca fogja koordinálni az uniós fejlesztéseket is, és Palkovics László az interjúban kitért az Európai Bizottság azon kezdeményezésére, hogy a következő hétéves költségvetési időszakban kössék a jogállamiság követelményeinek meglétéhez az uniós kifizetéseket. Kijelentette: "Ez egy tisztán politikai ügy, nem tartom sem fairnek, sem kivitelezhetőnek". Hozzátette, hogy hosszú vitára számít a témáról.



Palkovics László arról is beszélt, hogy a magyar tulajdonú vállalatok versenyképességének növelése érdekében fokozni kell hatékonyságot és a termelékenységet, és az egyik ösztönző a kis- és középvállalkozások adóterhének további mérséklése lehet, továbbá az, "ha valamennyi pénzbeli támogatási formánál feltétellé tesszük a hatékonyságnövelést".



Tárcájának feladatkörével kapcsolatban Palkovics László elmondta: "a technológia maga a kihívás, amelyhez alkalmazkodnunk kell, az innováció pedig az eszköz, amellyel meg tudjuk ezt tenni". A minisztérium eszközcsoportjai közé tartozik az uniós pénzforrások kezelése mellett a vállalatok és egyetemek innovációs tevékenységének támogatása, valamint azok a területek, amelyeken az állam piaci szereplőként jelenik meg, mint például az energetika. Mindehhez a keretet a gazdaságstratégiai irányítás jelenti - fejtette ki Palkovics László.