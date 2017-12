Pécsi Fidesz: ne adjanak lakhelyet a Soros-kampányközpontnak!

Hoppál Péter városi Fidesz-elnök erről pénteken, sajtótájékoztatón beszélt, azzal kapcsolatban, hogy a közelmúltban mintegy 130 millió forintot kapott Az emberség erejével elnevezésű pécsi alapítvány Soros György szervezetétől.



Nyirati András, a pécsi alapítvány elnöke az M1 szombat esti Híradójában azt mondta: a pénzt a dunántúli régió civil szervezeteinek megerősítésére kapták, és a támogatási szerződést már alá is írták.



Hoppál Péter - aki a baranyai megyeszékhely fideszes országgyűlési képviselője is - azt hangsúlyozta, hogy a "Soros-kampányközpont" tevékenysége "egyenesen szembe megy azzal a szándékkal, amelyet a magyar emberek elsöprő többsége támogat és fontosnak tart a jövőnk szempontjából". Ezért a Fidesz pécsi elnöksége a december 14-ei közgyűlési ülésre olyan határozati javaslattal készül, amelyben "markánsan elutasítják" a város lakóinak nevében a "Soros-kampányközpont" pécsi létesítését - emelte ki a politikus.



Hoppál Péter azt mondta, nagyon könnyű levezetni, hogy miért éppen az országgyűlési választások előtt négy és fél hónappal és milyen szándékkal érkezik ilyen "óriási támogatás". "Kikövetkeztethető volt, hogy amennyiben a magyar emberek a kormány által indított nemzeti konzultáción jelentős számban vesznek részt, azt a témában megszólított Soros-szervezetek nem fogják szó nélkül hagyni" - fogalmazott, majd felidézte, hogy mintegy 2,3 millió konzultációs ív érkezett vissza.



"A pécsiek tudják és értik, hogy mi a kockázata annak, hogyha a Soros-terv részeként a határt védő kerítés lebontásáig is hajlandóak lennének bizonyos szervezetek szerepet vállalni" - hangoztatta a politikus, egyúttal leszögezte: továbbra is kiállnak a kormányzati intézkedések mellett, azok eredményeit megvédik.