Pintér: Magyarország a világ 15. legbiztonságosabb állama

Hozzátette: ezt az is mutatja, hogy a 2010-es 430 ezerről 2017-re 215 ezerre csökkent a bűncselekmények száma.Ugyanakkor az a kormányzat kitűzött célja, hogy Magyarország "dobogós helyre" kerüljön a világ legbiztonságosabb országainak rangsorában, mert mindent lehet egy kicsivel jobban csinálni - mondta Pintér Sándor.A miniszter közölte: 2010-ben rossz közbiztonság és rendőrhiány jellemezte az országot, ezért először a létszámhiányt akarta felszámolni a rendőrség a kormánnyal és az Országgyűléssel közösen. Először háromezerrel, majd a Magyarországra nehezedő migrációs nyomás idején további 3500-zal bővítették a rendőrség személyi állományát. Ezzel párhuzamosan az Országgyűlés megváltoztatta a büntető törvénykönyvet és elfogadta a három csapásról szóló jogszabályt - tette hozzá.Hozzájárult a rendőrség hatékonyságának javításához a rendvédelmi életpályamodell bevezetése, az informatikai rendszer teljes megújítása, a fegyverzet fejlesztése, a helikopterek beszerzése és a gépkocsiállomány megújítása is - sorolta Pintér Sándor.Kijelentette: az erőfeszítés megérte, hiszen a polgároktól azt a visszajelzést kapják, hogy biztonságban érzik magukat.Papp Károly, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetője arról szólt, hogy az elmúlt időszakban a költségvetés támogatása nyomán több mint háromezer szolgálati autó amortizációs cseréjét, illetve új jármű vásárlását hajthatta végre a rendőrség 37 milliárd forint ráfordítással, amit kiegészít egy 9,7 milliárd forintos, a járművek szervizelésére felhasználható forrás. Mindennek köszönhetően 6,8 évről 3,2 évre csökkent a rendőrautók átlagéletkora - fűzte hozzá.A többi között 1837 elhasznált gépkocsit cseréltek le, 787 új autót szereztek be a megnövekedett határvédelmi feladatok ellátására, és most újabb 570 szolgálati autóval bővült a járműállomány - közölte az altábornagy, aki mindezért köszönetet mondott a kormánynak.