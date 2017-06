Pintér Sándor nem tud arról, hogy megfigyelték az Eötvös Károly Intézetet

Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta az Eötvös Károly Intézetet: nincs tudomása arról, hogy az intézetet, illetve annak bármely munkatársát megfigyelték volna a felügyelete alá tartozó szolgálatok - számolt be Majtényi László, az Eötvös Károly Intézet (EKINT) elnöke csütörtökön Budapesten.



Felidézte: 2016 szeptemberében Németh Szilárd (Fidesz), az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának alelnöke a Pesti Srácok hírportálnak nyilatkozott arról, hogy kérte a bizottságot és a titkosszolgálatokat "a Soros-hálózattal együttműködő szervezetek" - köztük az EKINT tevékenységének átvilágítására. Idén márciusban pedig a Mandiner portálnak azt mondta, több pénzt kaptak bizonyos szervezetek, mint amit bevallottak beszámolóikban. Arra a kérdésre, mire alapozza állítását, azt mondta: "amit a szolgálatoktól meghallgathattam a nemzetbiztonsági bizottságban, arra. Aki ott volt, és vannak ott ellenzékiek is, annak számára világos, hogy itt sokkal, de sokkal nagyobb lóvé van a háttérben".



Majtényi László ennek kapcsán azt mondta: az intézet szerény forrásokból gazdálkodik. Szerinte ez egy a civil szervezetek elleni lejárató kampány része, másrészt az érintettek megfigyelését célozza.



A titkosszolgálat feladata az állampolgárok jogainak megvédése, nem a békés állampolgárok zaklatása vagy rossz hírbe keverése - jelentette ki az intézet vezetője.



Tájékoztatása szerint az EKINT elsőként az Alkotmányvédelmi Hivatalt felügyelő belügyminiszterhez fordult, hogy az intézetet vagy munkatársát megfigyelték-e. Pintér Sándor belügyminiszter azt válaszolta: nem tud az EKINT-et érintő megfigyelésről, de hozzátette azt is, hogy a felügyelete alá tartozó szervek is önálló adatkezelők, így neki sincs teljes rálátása a titkosszolgálatok döntéseire, intézkedéseire.



Majtényi László elmondta: ezért az intézet valamennyi titkos információgyűjtést végző szolgálat vezetőjéhez, az azokat felügyelő másik két miniszterhez (a Miniszterelnökséget felügyelő miniszterhez és a honvédelmi miniszterhez), továbbá az igazságügyi miniszterhez fordult, hogy megtudják, voltak-e megfigyelés alanyai.