Piócázás, strómanbaba és fairtásos molinó az országgyűlésben

1. rész - Napirend előtt Az energiaárakról, a paksi atomerőmű-beruházásról, az ingatlanok árverezéséről és a korrupcióról volt szó hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt.



Megemlékezés



Egy perces néma felállással emlékeztek meg a múlt héten, 58 éves korában elhunyt Kozma Péterről, a Fidesz volt országgyűlési képviselőjéről, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal volt vezetőjéről a parlamentben. Kövér László házelnök közölte, Kozma Péter három cikluson át volt parlamenti képviselő, először 1998-tól.



MSZP: a nyerészkedő piócákat el kell távolítani



Tóth Bertalan (MSZP) szerint "az urizáló fideszes elit" kormányzása alatt tovább növekedtek a társadalmi egyenlőtlenségek. A Fidesz - mondta - azért tartja az indokoltnál magasabban az energiaárakat, mert azon egyesek, offshore cégek nyerészkednek. Hozzátette: a Paksról kötött Orbán-Putyin-paktummal is nyerészkednek egyesek, ezért arról társadalmi vita után népszavazáson kell dönteni.



Hozzátette, hogy az offshore hátterű Hunguard Kft. "teljesen felesleges" auditálást végez az állami és önkormányzati közműcégeknél, és ebből több milliárd forintot zsebelt be. A nyerészkedő piócákat el kell távolítani - hangoztatta.



Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára úgy reagált, 2002-2010 között úgy kormányoztak a szocialisták, hogy a csőd szélére vezették az országot. Elmondta, az MSZP nem támogatta a rezsicsökkentést, kormányzása alatt pedig ötszörösére nőtt a gáz, kétszeresére az áram ára.



Rámutatott, hogy most Magyarországon az uniós országok között második legolcsóbb a gáz, ötödik legolcsóbb az áram ára. Szerinte ha szocialistákra hallgatnának, akkor 15 százalékkal kellene emelni a gáz árát.



LMP: nem akarunk nukleáris energiát



Szél Bernadett (LMP) a paksi bővítést Magyarország következő évtizedei legfontosabb kérdésének nevezve azt mondta, "teljesen mocskos üzletet" hoztak létre a bővítéssel, amellyel a gyermekeink, unokáink életét hozzá akarják láncolni az atomlobbihoz. Szerinte a beruházásról elfelejtették megkérdezni az embereket, a szakértőket, de arról politikai vita sem volt.



Hozzátette: örültség Magyarországot újabb évtizedekre az atomenergiához láncolni, az kockázatos és nagyon drága. A paksi népszavazás különbséget tesz korrupt, múltban ragadt, illetve a tiszta energiát akaró erők között - hangoztatta, megerősítve: az LMP nem akar nukleáris energiát.



Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte a képviselőtől, hogy tartsa tiszteletben a paksi munkavállalók tudását, illetve azoknak az akadémikusoknak, tudósoknak a véleményét, akik támogatták az atomenergia meghonosítását Magyarországon.



Ismertetése szerint Pakson kilowattóránként 11 forintért állítanak elő áramot, amiért a lakossági fogyasztóknak 36 forintot kell fizetnie, Németországban 90 forint a kilowattóránkénti ár, ebből 21 forint az állami támogatás. Kinek kell majd adóban befizetni Magyarországon ezt? - firtatta. Jelezte ugyanakkor, a kormány tiszteletben tartja az LMP népszavazási kezdeményezését.



A miniszter szerint az LMP azzal kampányolt 2014-ben, hogy az atomerőmű rossz Magyarországnak, és "alig jutottak be a parlamentbe"; a választópolgárok 2014-ben úgy választották meg a Fideszt, hogy tudták, atomerőmű-beruházást akar. Hozzátette: erről parlamenti vitában döntöttek.



Közölte, 2013 novembere óta az Európai Bizottság (EB) öt eljárást is lefolytatott a beruházás miatt, hétfőn pedig a beruházást az EU versenyjogával is összhangban találta.



KDNP: csak a becsértéken lehessen árverezni az ingatlanokat



Harrach Péter (KDNP) a pártja által kezdeményezett törvényjavaslatra hívta fel a figyelmet, miszerint csak a becsérték száz százalékán lehetne elárverezni egy adós otthonát. Ez azokra a családokra vonatkozik, amelyek abban az ingatlanban laknak és egyetlen ingatlanjuk van - mondta. Hozzátette: megegyezés esetén lehet a becsértéknél alacsonyabban is árverezni, de akkor a további törlesztés alól mentesül az adós.



Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, a javaslatot a parlament a nap folyamán tárgyalhatja és kedden el is fogadhatja. Az újabb segítséget adhat az eladósodott családoknak - tette hozzá.



Jobbik: a kormány jelenti a szervezett bűnözést az országban



Vona Gábor (Jobbik) szerint amióta a Fidesz-KDNP van kormányon, megszűnt a szervezett bűnözés Magyarországon. Ma a kormány jelenti a szervezett bűnözést az országban, mert olyan maffiát hozott létre, amely mellett nincs tér másnak - hangoztatta.



Szerinte most már nem külföldi helytartók veszik el az emberek anyagi biztonságát, szabadságát, hanem a hazai földesurak. Létrehoztak egy új feudalizmust új földesurakkal, Döbrögikkel, kisgömböcökkel; ennek a földesúri rendszernek a szimbóluma Mészáros Lőrinc, a magyar csoda, aki életében legendává vált - fogalmazott. Hozzátette: ez az ember az elmúlt tíz évben megezerszerezte bevételét. Azt firtatta, honnan van ez a tudás. Pusztán csak arról van szó, hogy ez az ember nem más, mint Orbán Viktor strómanja? - kérdezte.



Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára szerint jelentősen megváltozott a Jobbik hangja, mert eladták a párt lelkét, a Jobbik már nem az a párt, amelyik korábban volt. Ezt azzal magyarázta, hogy a Jobbiknak "új gazdája van", egy magyar földesúr, aki médiavállalkozó is.



Szerinte a Jobbik elárulta a saját szavazóit, nem az ő érdekükben politizálnak.



Hozzátette: amikor pártpénzekről beszélnek, mindig előkerül, hogy a Jobbik politikusai rokonokat, ismerősöket támogatnak különböző tanulmányok megrendelésével. 2. rész - napirend előtt: Szeviép; interpellációk A csődöt jelentő Szeviép cégről is szó volt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, majd az interpellációk között. A napirend elfogadása után az interpellációkkal folytatta munkáját a Ház, ezek között szó volt az ország versenyképességéről is.



Fidesz: valóban a szocialistákhoz kerültek a Szeviép pénzei?



Kósa Lajos (Fidesz) szerint 379 kisvállalkozót tett tönkre a Szeviép, amely mintegy 11 milliárd forint adósságot hagyott maga mögött. Hozzátette: az adóhatóság 2013-ban csődbűncselekmény miatt nyomozást indított, a büntetőeljárás most is zajlik a cégvezetőkkel szemben, akik több szálon kötődnek a szocialistákhoz, kiemelten Ujhelyi Istvánhoz, az MSZP alelnökéhez.



Közölte, amikor a Szeviép a nagy pénzeket kapta, egy olyan ember volt az aláírási joggal rendelkező vezetője, aki Botka László szegedi szocialista polgármesterrel is szoros kapcsolatot ápolt, Ujhelyi Istvánnak pedig üzlettársa volt.



Kósa Lajos szerint a mostani tárgyalásokon kiderült: "az eltűnt milliárdok az MSZP kasszájában végezték". A Szeviép alvállalkozóinak képviselője azt mondta, hogy a cég milliárdokat nem fizetett ki nekik, miközben a Szeviép több nagyberuházáskor olyan cégeket segített kölcsönökkel, amelyek Ujhelyi Istvánhoz köthetőek - mondta.



A tárgyaláson elhangzottakat idézve közölte, a szegedi uniós beruházásokat kivétel nélkül a Szeviép vitte el, amely az alvállalkozókkal megcsináltatta a munkát, de őket nem fizette ki, "helyette kitolta a pénzeket Ujhelyi István sofőrjének és a cégének". 2008-tól 2010-ig heti, havi rendszerességgel milliós és tízmilliós nagyságrendben, összességben félmilliárd forintot "talicskáztak ki" ebből a cégcsoportból - tette hozzá.



Kósa Lajos ugyancsak a tárgyalásról idézve közölte, a Szeviép cégcsoporttól a pénzek különböző baloldali pártokhoz, elsősorban az MSZP-hez és az MDF-hez vándoroltak.



A frakcióvezető szerint miközben a szocialisták előszeretettel vagdalkoznak a korrupcióval, nem válaszolnak arra, hogy a Szeviéptől elvitt pénzek valóban hozzájuk kerültek-e. De hallgatnak a 4-es metró kapcsán is - mondta.



Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára szerint ez az ügy azt mutatja, hogyan működött 2010 előtt Magyarország.



A metróaktákból is látszik - folytatta - , hogy azok a pénzek, amelyeket közcélra kellett volna fordítani, máshova vándoroltak, vagy a fővárosi önkormányzat, vagy a szocialisták környékére.



Hangsúlyozta, keményen fel kell lépni ezekkel az ügyekkel szemben; az ügyészségnek, a bíróságnak az a feladata, hogy igazságot szolgáltasson.



Szerinte azok szoktak korrupció ügyében a legjobban kiabálni, akik sárosak. Ilyen nagymértékű visszaélések soha korábban nem voltak - hangoztatta.



Tuzson Bence azt mondta, a pénzek útját meg kell találni, tudni kell, kik a felelősök, és a pénzeket vissza kell szerezni az országnak.



Hiszékeny Dezső: Polt Péter szakmailag alkalmatlan



A napirend elfogadása előtt a szocialista Hiszékeny Dezső kért szót, akit nemrég másodfokon is felmentett a bíróság büntetőügyében. Kijelentette: példátlan módon 2,5 évik korlátozták képviselői mozgásterét, miután a legfőbb ügyész szerinte "tudatosan megtévesztve a Ház elnökét és becsapta a képviselőket", amikor mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Szakmailag alkalmatlannak ítélte Polt Pétert, mondván, a legfőbb ügyésznek le kell mondania.



Március 13-án választ köztársasági elnököt az országgyűlés



Kövér László házelnök ezt követően bejelentette: a köztársasági elnök megválasztását március 13-ára tűzi ki. Közölte: jelölt a képviselők egyötödének támogatásával állítható, az ajánlásokat péntek délig lehet benyújtani.



Napirend



A Ház hétfőn úgy fogadta el a napirendjét, hogy házszabálytól eltéréssel napirendre tűzte a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítását, amelynek vitáját hétfőn tartják és arról várhatóan már kedden szavaz a Ház. A házszabálytól eltérést 148 igen szavazattal, 3 nem ellenében fogadták el a képviselők. Interpellációk MSZP: hazánk helyzete elkeserítő



Elkeserítőnek nevezte Magyarország helyzetét Burány Sándor (MSZP) az Európai Bizottság országjelentésének megállapításaira hivatkozva. Rámutatott: minden régió helyzete romlott, de Észak-Magyarországon a helyzet rosszabb, mint valaha.



Szerinte elvárható lenne, hogy a környező országok ne hagyjanak minket állva. Erősödik Bulgária, Csehország, Észtország, Litvánia és Lengyelország is, és számos környező térség teljesít az uniós átlag felett - mutatott rá.



Rákossy Balázs, a nemzetgazdasági tárca államtitkára úgy felelt: a képviselő által említett versenyképességi felmérés többéves adatokon alapul, sőt némely esetben olyan régi mutatókon, ami már "az önök kormányzása alatt kialakult állapotokat tükrözi".



Kijelentette ugyanakkor, hogy az európai bizottság országjelentése elismeri a stabilizáció sikereit, a többi közt az emelkedő béreket, az adócsökkentés versenyképességet javító hatását. Közölte azt is: az üzleti bizalom tekintetében jobb a helyzet Magyarországon, mint a visegrádi országokban, de az uniós átlagot is meghaladjuk.



A képviselő a választ nem fogadta el, a Ház azonban megszavazta azt 110 igen szavazattal, 35 nem ellenében.



Jobbik: Mészáros Lőrinc a kapocs a miniszterelnök és Ghaith Pharaon között?



Gyöngyösi Márton (Jobbik) arról beszélt, hogy még mindig homály fedi Ghaith Pharaon Magyarországra utazásának körülményeit.



Azt mondta: a nemzetközi terrorizmushoz ezer szállal kötődő Ghaith Pharaon és Orbán Viktor rejtélyes kapcsolatának nem igazán megnyugtató lezárása az üzletember állítólagos halála. Úgy fogalmazott: ha nem személyesen Orbán Viktor vagy a külügyi tárca keresi a kapcsolatot alvilági személyekkel, úgy ki lehet a hiányzó láncszem a miniszterelnök és Pharaon között. Felvetette, hogy ezt a szerepet Mészáros Lőrinc tölti be.



Tuzson Bence államtitkár egyértelműnek nevezte, hogy a néhai Pharaon Magyarországi tevékenysége megfelelt az itteni törvényeknek, az nemzetbiztonsági kockázatot nem rejtett magában.



Felvetette ugyanakkor, hogy ha a Jobbik aggódik az ország biztonságáért, el kellene gondolkodniuk saját tevékenységük nemzetbiztonsági kockázatán. Gyöngyösi Mártonról azt mondta: politikustársai szerint neki köszönhetők a Jobbik arab kapcsolatai, de 2014-ben Gyöngyösi Márton ment el a donyecki szakadárokhoz, amit követően kitiltották Ukrajnából. Az is ő volt, aki egy kétes hírű internetes oldal szerkesztőjével tárgyalt, aki neonáci, hungarista szervezetekhez is köthető - folytatta.



Zavaros hátterűnek nevezte mind a Jobbikot, mind Gyöngyösi Mártont.



A választ a képviselő elutasította, azt a Ház szavazta meg 106 igen szavazattal, 36 nem szavazat mellett.



A felszólalás alatt az interpelláló képviselő társai egy Stróman feliratú, ember nagyságú és formájú fehér figurát hoztak az ülésterembe, amelyet azonban az elnöklő Jakab István kivitetett. A felszólalás után Jakab István azt mondta: Gyöngyösi Márton megszegte az országgyűlési törvény szemléltetésre vonatkozó szabályait, amelyről tájékoztatni fogja a házelnököt.



LMP: példa nélküli fairtás zajlik



Schmuck Erzsébet (LMP) szerint a kormánynak csak akadály a környezet- és természetvédelem, ezért leépítette az intézményrendszert, így a kormányzati érdekből megvalósuló kiemelt beruházásoknál semmilyen intézményes korlát nem védi a városi zöldfelületeket. Több mint 500 egészséges fát irtottak ki az elmúlt négy évben a fővárosban, és hasonló "fanyűvés" történt vidéken is - mondta, Európában példátlan fairtást emlegetve. Külön kifogásolta például a Városliget és az Országház előtti Kossuth Lajos tér átalakítását.



V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár válaszában azt mondta: minden beruházás esetében biztosított a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesülése. Megjegyezte, hogy a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályok nem tartalmaznak különös előírást a fákkal kapcsolatban. A Városligetről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy a felújítással a zöldfelület nagysága a jelenlegi 60-ról 65 százalékra nő. Védelmébe vette a Kossuth tér rekonstrukcióját is, azzal ugyanis kiszorultak onnan az autók.



Schmuck Erzsébet nem fogadta el a választ, de a parlament igen: 111 igen, 29 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett.



Az LMP-s képviselő felszólalása alatt frakciótársai olyan "előtte, utána" feliratú - egyebek mellett a Hajógyári-szigetet és a Dagály strandot ábrázoló - molinókat mutattak fel, amelyek szerintük példák a fairtásra.



Erre reagálva az ülést vezető Jakab István kifejtette: Szél Bernadett LMP-s frakcióvezető a házbizottságban kérte, hogy szemléltethessenek a plenáris ülésen, ezt azonban Kövér László házelnök nem engedélyezte. Ezért Jakab István megállapította, hogy az LMP-frakció molinózó tagjai megsértették az országgyűlési törvényt, amiről tájékoztatja a házelnököt.



Fidesz: megbecsüli a kormány az egészségügyi dolgozókat



Kovács József (Fidesz) arról beszélt, hogy ma megbecsülést kapnak az egészségügyi dolgozók, szemben a baloldal kormányzásával, amikor megalázták őket, a sorozatos pénzkivonások miatt kilátástalanná vált a helyzetük, sokan utcára kerültek, akiknek pedig megmaradt a munkájuk, azoktól elvettek egyhavi bért. A Fidesz-KDNP azonban 2012-ben megkezdte az egészségügyi dolgozók béremelését, tavaly egy négyéves bérfejlesztési periódust indítottak. Ennek részeként 2016-ban 26 százalékkal nőtt az ápolók bére - jelezte.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt felelte: az idei költségvetés 170 milliárd forinttal többet tartalmaz egészségügyi célokra, mint a tavalyi. Az ápolók tavaly kezdődött négyéves bérfejlesztéséről elmondta: idén további 12 százalékos emelés lesz, az azt követő években pedig 8-8 százalékos. Azt is kiemelte, hogy mind az orvosok, mind a szakdolgozók körében csökkent az elvándorlás.



Kovács József elfogadta a választ.



Az MSZP Simonka György ügyében interpellált



Gőgös Zoltán (MSZP) úgy fogalmazott: újabb fejezettel bővült a fideszes Simonka György által alapított, majd a felesége által működtetett Magyar Termés TÉSZ felszámolása. Ez az az eljárás, amelyben - sajtóhírek szerint - a politikus kimentette unokahúgának a családi házát - tette hozzá Gőgös Zoltán, aki azt firtatta a felszámolással kapcsolatban, hogy a szövetkezetet támogató Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) miért nem szerepel a jogos követelők között.



Nagy István, az agrártárca államtitkára úgy reagált: az MVH, amelynek ma már az államkincstár a jogutódja, 2015-ben hivatalból megállapította a támogatás jogosulatlan igénybevételét a Magyar Termés TÉSZ ügyében, és elrendelte annak visszafizetését kamatostul. A követelést a felszámolónak is bejelentették - közölte.



Gőgös Zoltán nem fogadta el a választ, a parlament azonban jóváhagyta: 99 igen szavazattal, 29 nem ellenében.