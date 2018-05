Politológus: a baloldal politikai hisztériakeltést folytat

Farkas Örs politológus szerint a baloldal politikai hisztériakeltésre használja fel az Országgyűlést, de ez - akárcsak az elmúlt nyolc évben - most sem fog sehová vezetni.



A politológus az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában ezt arra reagálva mondta, hogy a Demokratikus Koalíció csak az eskütételre jelent meg az alakuló ülésen.



Szerinte ezzel azt bizonyítják, hogy csak a pozíció megszerzése volt a cél, ha nem kormányozhatnak, akkor nem is szeretnének semmit csinálni. Hozzátette: azokat sem kívánják képviselni, akik rájuk szavaztak.



A baloldalnak létre kellene hoznia egy működőképes politikai erőteret, amely képes arra, hogy ésszerű és értelmes vitát folytasson a kormánypártokkal, és előre vigye a politikát - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy az Országgyűlés struktúrájában a 2010-ben elindult modellt folytatja