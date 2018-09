Potápi: radikális váltás történt a nemzetpolitikában az elmúlt nyolc évben

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerint a legfontosabb nemzetpolitikai intézkedések közé tartozott a kettős állampolgárságról szóló törvény és új alaptörvény elfogadása.



Hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárságnak köszönhetően a magyar állampolgárok száma több mint egymillióval bővült, a 2018-as országgyűlési választás pedig szavai nemzeti választás volt.



A XV. Kufstein Tanácskozás elnevezésű konferenciát megnyitva Potápi Árpád úgy fogalmazott: folytatni kívánják az elmúlt években megkezdett Kárpát-medencei bölcsőde és óvodaépítési programot annak érdekében, hogy minden magyar gyökerekkel rendelkező kisgyermek magyar óvodába járhasson.



Szavai szerint támogatják a magyar iskolákat is, sőt hosszabb távon az a cél, hogy a lehető legtöbb helyen olyan oktatási centrumok jöjjenek létre, amelyekben nemcsak az alapfokú oktatás jelenik meg, de középiskola, szakiskola is működik majd.



Az államtitkár köszöntőjében elismerően szólt a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi- program eddigi eredményeiről, hozzátéve azt is, hogy a jövőben növelni fogják az ösztöndíjban részesülők számát.



Megemlítette a Mátyás király emlékévet is, amelynek méltó módon való megünneplésébe szavai szerint bekapcsolódtak a külhoni magyar szervezetek is; az emlékév egyik kiemelkedő eseménye lesz szavai szerint a november 14-re tervezett bécsi megemlékezés is.



A Felsőpulyán rendezett XV. Kufstein Tanácskozás központi témája a "határ" kérdése volt. A határ lehet politikai, kulturális, társadalmi és kulturális választóvonal is, de jelentheti a mai Európában biztonságot közös értékeink védelmét is - hangzott el a rendezvényen.