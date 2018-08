Prisztás-gyilkosság: Jozef Rohác beismerő vallomást tett

Jozef Rohác kedden beismerte a rendőrségen, hogy több mint két évtizede ő ölte meg Prisztás Józsefet - mondta Fülöp Tamás ügyvéd, a szlovák férfi védője az MTI-nek, az Index információját megerősítve.



A más ügyben kiszabott jogerős életfogytiglani szabadságvesztését töltő Rohác perújítási eljárás keretében kedden a Nemzeti Nyomozó Irodán többórás vallomást tett. Ennek során a rendőröknek beszélt arról is, hogy ő ölte meg Prisztást 1996-ban, eszerint az ebben az ügyben jogerősen elítélt H. István ártatlanul ül.



Az ügyvéd ismertetése szerint Rohác a rendőrségen elmondta: egy közvetítőtől úgy tudja, hogy az alvilágban ismert Prisztás megölésére az orosz-ukrán maffiától jött a megbízás.



A védő elmondta azt is: Rohác szerint, ahogy a Prisztás-gyilkosság ügyében, ugyanúgy a két évvel későbbi Aranykéz utcai robbantás, illetve Fenyő-gyilkosság ügyében sem sikerült a hatóságoknak kideríteniük az igazságot.



A négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő János médiavállalkozó sérelmére elkövetett gyilkosság ügyében Rohácot tettesként életfogytiglanra ítélték azzal, hogy leghamarabb 30 év múlva vizsgálható a 62 éves férfi feltételes szabadlábra bocsátásnak lehetősége. Az Aranykéz utcai robbantás és a Prisztás-gyilkosság ügyében felbujtóként súlyos büntetést kapott Portik Tamás, az 51 éves férfinek még legalább 10 év van hátra jogerős szabadságvesztéséből. A Fenyő-gyilkosság ügyében idén áprilisban felbujtóként meggyanúsították Gyárfás Tamás sportvezetőt, aki azonban tagadta bűnösségét.



Prisztás József vállalkozót, a rendszerváltás utáni éjszakai élet egyik jelentős szereplőjét, 1996 november 1-jén lőtték le Budapesten, az utcán, amikor autójába szállt be. A tettes kerékpárral menekült el a helyszínől.