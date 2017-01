Programok maradnak el a Balatonnál a latyakos jég miatt

Több szombatra tervezett jeges program elmarad a Balatonon a pénteken lehullott nagy mennyiségű eső és hó miatt, azonban a kijelölt jégpályákat továbbra is üzemeltetni kívánják a jéghelyzettől függően, és Siófokon is megtartják a vasárnapra szervezett Jégvirágos Déli Party elnevezésű rendezvényt.



Pénteken több kijelölt balatoni jégpálya üzemeltetését átmenetileg felfüggesztették a tó jégfelületének latyakossá válása miatt. Elmarad, illetve a következő hétvégére halasztják Balatonföldvár, Alsóörs és Vonyarcvashegy szombatra tervezett jeges programjait.



Pintér Tamás, a siófoki jégpályát üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetője az MTI-nek elmondta, a pénteki kényszerüzemszünet után szeretnének szombaton ismét kinyitni, és az Ezüstparton, az Arany János utca végében kijelölt pálya letakarítása után újra fogadni a vendégeket. Hozzátette, éjszaka várhatóan hűlni kezd az idő, ezért abban reménykednek, hogy már szombaton is, de vasárnap mindenképpen alkalmas lesz a jég felülete téli sportolásra. A helyi turisztikai egyesület vasárnap 14 órától Jégvirágos Déli Partyt szervez a kijelölt pályán.



Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium meteorológusa az MTI-nek pénteken elmondta, hogy az átmeneti enyhülés nem csökkentette a Balaton jegének vastagságát, viszont a sok csapadék megrongálta a felületét, ezért célszerű a jégpályákról lekotorni a havat, és ahol kell, illetve lehet, locsolni a sportolásra szánt felületet. Az újabb hidegfront szombat délelőttre szelet hoz, és lehetnek a térségben hózáporok is. Téli sportolásra leginkább alkalmasnak vasárnaptól ígérkezik az időjárás az enyhülő szél és a tartóssá váló mínuszok miatt. A tó jegének egyes részein a felolvadó, majd visszafagyó hó kedvező körülményeket teremthet a korcsolyázáshoz - mondta a szakember.



Beszámolt arról is, hogy az elmúlt napokban a Balatonon a jégpáncél folyamatos vastagodásával - legutóbb Siófoknál 21 centiméteres jégvastagságot mértek - ágyúdörgésszerű hangerővel járó nagyobb rianások is voltak. A tavon és a tóparti ingatlanokban is érzékelhető nagyobb "jégrengéseket" a tihanyi szeizmológiai mérőállomás is regisztrálta a met.hu közlése szerint.