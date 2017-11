Pszichiátrián kezelik a békési tanár áldozatát

A Békés megyei informatikatanárt, Sz. Zoltánt a reptéren fogták el, a társaságában volt 11 éves tanítványa is

Országos felháborodást váltott ki a Kékfény hétfő esti riportja : egy békési informatikatanárt a repülőtéren tartóztattak fel 11 éves tanítványával, akit Londonba akart vinni a gyermek szüleinek tudta és beleegyezése nélkül.A kisfiút hazavitték, a férfit pedig másnap bíróság elé is állították és gyorsított eljárás­ban embercsempészés, családi jogállás megsértése és okirat-ha­misítás miatt egy év nyolc hó­nap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Jelenleg előzetesben van, amíg a kisfiúval való viszonyát kivizsgálja a rendőrség.

Képünk illusztráció. Forrás: Thinkstock

Bors munkatársa beszélt annak az általános iskolának az igazgatójával, ahová a fiú járt. Sz. Zoltán nem tanított ebben az iskolában, a fiú csak szakkörre járt hozzá egy másik intézménybe.– Mióta feltartóztatták őket a reptéren, a diákunkat egy kórház pszichiátriáján kezelik - nyilatkozta a Borsnak Kovács Dániel, a fiú általános iskolájának igazgatója. – A tanulónkról azt tudom elmondani, hogy normális viselkedésű gyermek, aki a koránál fogva ragaszkodik a nevelőihez. Egy természetes, egészséges kisgyerek, akihez közel került egy „ilyen" személyiség. Múlt hétfőn értesültem a történésekről, még nem észlelek a gyerekeken traumát, de ez nem jelent semmit, hiszen nagyon friss az ügy – tette hozzá az igazgató.

Sz. Zoltán aztán hamis igazolványokat rendelt magának és a gyereknek Egyiptomból több százezer forintért. Levágta a fiú haját, befestette a szemöldökét és még piercinget is adott neki. Két héttel ezelőtt autót bérelt, amivel együtt utaztak Szolnokra. A kisfiút azért nem keresték éjszaka a szülei, mert a gyermek azt mondta, hogy a nagymamájánál alszik. Szolnokról vonattal mentek Budapestre, a reptérre. Apa-fia párosnak adták ki magukat, úgy tettek, mintha kirándulni indultak volna Londonba. Az iratokat vizsgáló személyzetnek viszont feltűnt, hogy az igazolványok hamisak. A tanárnál szexuális segédeszközöket is találtak. A tanár ellen már korábban is indult egy eljárás: akkor gyermekpornográf felvételekre leltek a laptopján.A Borsnak beszélt a tanárról egy tizenéves tanítványa édesanyja, aki ôszintén megdöbbent a hírek hallatán.– Úgy viselkedett, mint egy mintapedagógus. Senki nem gondolta, hogy képes ilyesmire. Könnyen szót lehetett vele érteni, humoros és közvetlen volt – mondta megtörten a hölgy.– A fiam rám haragszik, mert megtettem a feljelentést. Nem tudja, hogy mitől óvtuk meg. Nem tudom, mikor jön rendbe a kis lelke, és hogy mikor tér vissza hozzám – nyilatkozta a Kékfénynek a behálózott fiú édesanyja.