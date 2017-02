Putyin Budapesten - a csütörtöki látogatás percről-percre

Február 2-án, csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogat. Az orosz delegáció és a magyar kormány között a tervek szerinta tárgyalások.Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő csütörtöki budapesti tanácskozásán napirendre kerül annak az adósságnak a kérdése is, amelyet a csődbe ment magyar légitársaság, a Malév halmozott fel kisebbségi tulajdonosánál és egyben legnagyobb hitelezőjénél, az orosz Vnyesekonombanknál -A Donyec-medencében kiéleződött helyzet kapcsán az ukrajnai helyzetet is megvitatja Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő február másodikán Budapesten Usakov szerint. Természetesen szó lesz a Közel-Keletről, Szíriáról, illetve az ukrajnai helyzetről, tekintettel az Avgyijivka környékén zajló eseményekre.A két vezető tárgyalásának napirendjén fontosabb európai és nemzetközi kérdések is szerepelnek majd, így szó lesz a Európai Unió és az Oroszország kapcsolatainak helyreállításáról. A két ország kulturális és régióközi együttműködése is napirendre kerül. Aláírják a többi között a két ország regióközi együttműködési programját a 2017-2022 közötti időszakra.A tanácsadó, aki egy nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatása előtt nyilatkozott újságíróknak, a többi között hangsúlyozta: Moszkva nagy jelentőséget tulajdonít a paksi atomerőmű két blokkal történő, 12 milliárd euró értékű bővítésének.Usakov arról is beszélt, hogy Magyarország csatlakozhat a Gazprom orosz gázipari vállalat két projektjéhez, az energiahordozók szállítására új útvonalat kínáló Északi Áramlat és Török Áramlat gázvezetékekhez. A tanácsadó elmondta még, hogy Magyarország biztosította Oroszországot afelől, hogy rendezhetők a paksi atomerőmű új blokkjainak építésével kapcsolatos problémák.A Nézőpont Intézet felmérése szerint a teljes felnőtt népesség közel kétharmada (63 százalék) előnyösnek véli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországra látogat, ezt mindössze 20 százalék gondolja hátrányosnak. Kutatást végzett a Századvég is, az általuk megkérdezettek 75 százaléka szeretne pragmatikus viszonytOroszországgal, és csupán öt százalék ért egyet azzal az állásponttal, hogy "Magyarországnak nem kellene szóba állnia" Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A válaszadók 18 százaléka pedig úgy gondolta, kifejezetten baráti viszonyra kellene törekedni a magyar-orosz kapcsolatokban.Az ellenzéki párt két társelnöke, Szél Bernadett és Hadházy Ákos, valamint Ungár Péter országos elnökségi tag a fővárosi Szabadság téren szerdán, egy nappal a Putyin-látogatás előtt tartott sajtótájékoztatón bírálta Orbán Viktor kormányfőt. Szél Bernadett szerint Orbán Viktor a nép ellen kormányoz, amikor egyre szorosabbra fonja a köteléket Budapest és Moszkva között. Hadházy Ákos úgy vélte, a szovjet emlékmű, illetve az azon lévő ötágú csillag egy gyarmatosító hatalmat és annak vezetőjét jelképezi. A gyarmatosítás ma is folyik - fogalmazott -, csak az eszközök változtak: energetikai, pénzügyi függőséggel kívánják gyarmattá tenni Magyarországot. Szerinte Oroszország exportálni kívánja a rendszerét, amelyben csak olyan civilek, olyan sajtó, olyan ellenzék és olyan emberi jogok létezhetnek, amelyeket az ország vezetője megenged, erre pedig Magyarország vezetői is nyitottak. Ungár Péter, az LMP külpolitikai szakszóvivője kijelentette, a magyar kormányfő egy olyan ország elnökével találkozik immár negyedik alkalommal négy év alatt, amely megszállt egy Magyarországgal szomszédos országot. Mint mondta, az orosz befolyás kiterjesztése az a 20. századi veszély, amelyről "azt hihettük, hogy magunk mögött hagytuk", ám most újra előtör. Ungár Péter felháborítónak nevezte, hogy a kormány hajlandó "a magyar történelmet is meggyalázni" azért, hogy Orbán Viktor szűk köre vélt vagy valós gazdasági előnyhöz jusson.