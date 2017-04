Quaestor-botrány - Tarsoly Csabát kiengedték a börtönből

A Fővárosi Ítélőtábla helyt adott védőügyvéd indítványának, így Tarsoly Csaba előzetes letartóztatását kedden megszüntette. A csalással és sikkasztással vádolt Tarsoly a fővárosi törvényszéki meghallgatásán tagadta, hogy ő vagy társai bűncselekményt követtek volna el (erről a Kisalföld is beszámolt akkor). Szerinte egy koncepciós per főszereplői, az eljárás nem a törvények szerint zajlik, annak nem az igazság kiderítése a célja, hanem bűnösök kreálása. Úgy vélte, azért folyik a “befeketítésük", hogy ne kelljen kárpótolni az ügyfeleket az állam mulasztásai miatt.



A 2016. júliusában indult büntetőperben az ügyészség öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást rótt a vádlottak terhére, a Tarsoly Csabát érintő cselekmények száma a vád szerint 753 rendbeli. Az összes, vádbeli bűncselekmény elkövetési értéke mintegy 77 milliárd forint, az ügynek több mint 30 ezer sértettje van.



A Quaestor-vezér - aki Győrben a Győri ETO FC Kft. tulajdonosa volt, s az ETO parkot is felépítette - már két éve előzetes letartóztatásban van, pontosabban tegnapig már csak volt. A fővárosi tárgyalásokon készült felvételeken jól látszott, hogy rettentően lefogyott ez idő alatt, szerettük volna ezért azt is megtudni dr. Papp Gábortól, hogy az előzetes megszüntetésének indokai között szerepel-e ez, illetve milyen egészségi állapotban van most a védence. Annyit válaszolt: "A védőügyvédje, s nem a szóvivője vagyok."



Tarsoly tehát hazatérhetett házába, amelyet viszont csak külön engedéllyel hagyhat el. Ilyen alkalom lesz értelemszerűen a tárgyalás folytatása, de arra is kaphat engedélyt, ha orvosi vizsgálatra szorul.