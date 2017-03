Quaestor - Új bizonyítási eszközt nyújtott be az ügyészség

Ibolya Tibor közleményében azt írta, a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-ügy keddi tárgyalásán új tárgyi bizonyítási eszközt csatolt be a bíróságra: az úgynevezett számlakövető elektronikus rendszert. Ezt a Quaestor ügytől elkülönített, pénzmosás bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál jelenleg is folyamatban lévő nyomozás során sikerült a kirendelt szakértőnek teljes körűen helyreállítani - tette hozzá a főügyész, megjegyezve, hogy a számlakövető a már vád tárgyává tett cselekményeknek is fontos bizonyítéka.



A Quaestor csoportnál 2000. július 1-től a számlakövető elektronikus rendszert használták valamennyi bizonylat, továbbá a szabályosan, vagyis bizonylattal, és a szabálytalanul, vagyis bizonylat nélkül végzett pénzmozgás, a be- és kifizetés nyomon követésére - tartalmazza az ügyészségi közlemény.



Ibolya Tibor közlése szerint az elektronikus rendszer lekérdezési lehetőségeit használva egyszerűen és gyorsan megállapítható, hogy a Quaestor csoporthoz tartozó gazdasági társaságoknak egy adott időszakban ténylegesen milyen költsége merült fel, és azokat kifizették-e, ha igen mikor, milyen módon. Ezt a főügyész tájékoztatása szerint a tárgyaláson az eljáró ügyész be is mutatta.



A számlakövető rendszerrel a vádhatóság szerint ugyanilyen egyszerű azt is megállapítani, hogy mikor, ki vett fel bizonylat nélkül készpénzt.



Az új tárgyi bizonyítási eszköz illeszkedik a bírósági szakban lévő ügyben egyébként is nagy számban rendelkezésre álló további bizonyítási eszközök sorába - tette hozzá Ibolya Tibor.



A csalással, sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolt Tarsoly Csaba, a cégcsoport vezetője és társai ellen indított büntetőper tárgyalása tavaly júliusban kezdődött a Fővárosi Törvényszéken. Tarsoly Csaba a bíróságon korábban úgy fogalmazott, hogy ő és társai egy koncepciós per főszereplői.