Rágyújtotta a házat szomszédja családjára, mert azt hitte, meglopták

Két és fél év börtönbüntetésre ítélt a Kaposvári Törvényszék kedden egy férfit, aki rágyújtotta a házat szomszédja családjára tavaly nyáron, mert azt hitte, hogy meglopták.



Az 50 éves, büntetett előéletű, egy somogyi kistelepülésen élő férfi ittas állapotban meggyanúsította a szomszédjában lakó nőt azzal, hogy ellopta 45 ezer forintját, és megfenyegette, ha nem adja vissza a pénzt, felgyújtja a házukat.



Néhány óra múlva át is ment a már alvó család házához, étolajjal átitatott rongyokat tömött az épület tetőgerendája és cserepei közé, majd meggyújtotta azokat. Amikor a tetőszerkezet lángra lobbant, hazament és az udvaron elaludt.



Az égő házban a nőn kívül az élettársa, továbbá egy három és fél éves, egy kétéves és egy féléves gyermek aludt. A felnőttek a legkisebb gyermek sírására ébredtek fel, véletlenül vették észre a tüzet, amelyet a tűzoltók kiérkezéséig a családfő próbált eloltani. E nélkül a lakók életveszélyes, esetleg halálos füstmérgezést vagy égési sérüléseket szenvedhettek volna.



A törvényszék a férfit különös kegyetlenséggel, több emberen és tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek.



A bíróság a cselekményhez képest enyhe büntetést azzal indokolta, hogy az elkövető közepes fokban korlátozott, hogy felismerje, magatartása veszélyes a társadalomra.



Az elsőfokú határozatot az ügyész, a vádlott és a védője is tudomásul vette, így a döntés jogerőre emelkedett.