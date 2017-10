Rákbetegek esnek el a PET/CT vizsgálattól az új rendszer bevezetése miatt

Tudunk olyan betegről, aki azért nem kapta meg a közfinanszírozást a vizsgálatra, mert az onkológusa elnézte az elektronikus felületen az űrlapot, és így azt hiányosan töltötte ki, nem került fel a lapra, hogy a betegnek primer tüdőrákja van

– írja a Népszava A korábbi papíralapú beutalást elektronikus felületre terelte a kormányzat a nyár közepén. A változtatás részleteit miniszteri rendelet pontosította volna, ám ez a mai napig nem készült el. Ennek ellenére már használják az új rendszert, ami azt jelenti, hogy – szemben a korábbival, amikor elég volt az orvosnak papíron beküldenie a PET/CT bizottságnak írt javaslatot –, a mostani rendszerben egy online felületen kell a beteg összes adatát, kórtörténetét feltölteni. Ráadásul a korábbi egylépcsős bírálat is, három lépcsőssé vált.Ezt a beutalót csak az orvos töltheti ki, a korábbiakkal ellentétben már nem delegálhatják a beteggel kapcsolatos dokumentumok rögzítését a szakdolgozó munkatársaikra. Most még az is gondot jelent az adatok továbbításánál, hogy nincsen szkennerük.– írja a lap.– mondták az egyik szolgáltatónál. Így viszont elutasították a kérelmet. A beteg végül összeszedte a vizsgálat privát elvégzéséhez szükséges 250 ezer forintot. Ám mint mondta: a következő kontroll vizsgálatra már biztosan nem lesz pénze.A nehézkes és átláthatatlan ügyintézésnek az lett a következménye, hogy az orvosok és betegek egy része elfordult a rendszertől.Az országban működő nyolc szolgáltató együtt július óta a korábbi havi 500-zal szemben már csak 100-150 vizsgálatot végez.A lap megkeresésére,a szisztéma transzparens átalakítása szükséges és időszerű volt.Reméli, hogy az EMMI és a NEAK egyszerűsíti a rendszert, hiszen minden szereplő érdeke, hogy a lehetséges és szükséges számú vizsgálatokat elvégezzék. Szerinte ehhez szükség van arra, hogy több esetben adjanak automatikusan engedélyt, és egyszerűsítsék az adatközlést is.