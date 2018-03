Rákossy Balázs: tartható a négyszázalékos növekedés

Rákossy Balázs egy helyi vállalkozói fórumot megelőző sajtótájékoztatón hozzátette: a 2017-ben elért, 12 éve a legmagasabb, 4,2 százalékos gazdasági növekedésben a magyar vállalkozások gazdaságélénkítő munkája játszott döntő szerepet.



Közölte: az európai uniós forrásból finanszírozott beruházások egy része még nem kezdődhetett meg, ezért hozzájárulásuk a GDP-hez elhanyagolható, a magyar gazdaság európai uniós források nélkül is jól működik. Mint mondta, arra számít, hogy az uniós források a 2018-as, és 2019-es gazdasági növekedéshez járulnak hozzá.



Felidézte: 2010-ben, amikor a szociálliberális gazdaságpolitikát és a gazdasági válságot követően nehéz helyzettel szembesült a kormány, az államadósság a bruttó hazai termék 84 százaléka volt, a gazdasági növekedés észrevehetetlen volt, és magas volt költségvetési hiány.



Az ezt követő gazdasági intézkedések 2013-tól növekedő pályára helyezték a gazdaságot - jegyezte meg, hozzáfűzve, hogy 2017-re az államadósság a GDP 72-73 százalékára csökkent, és a költségvetési hiány is a maastrichti kritériumoknak megfelelő, 3 százalékos szint alatt van.



"Bízunk abban, hogy folytatni tudjuk azt a gazdaságfejlesztési programot, amelynek része az adócsökkentés, a vállalkozókat terhelő adók és járulékok csökkentése, és a béremelés. A 2016-ban kötött, hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően már tavaly is jelentősen tudtuk növelni a minimálbért és a garantált bérminimumot, egyúttal csökkentek a vállalkozói terhek" - fogalmazott.



Az államtitkár kérdésre válaszolva elmondta: a tervek szerint a nyertes európai uniós pályázatok 80-85 százaléka után 2018-ban kifizetik a támogatásokat, a fennmaradó összegek kifizetése 2019 első fél évében lehet, így a teljes, Magyarország rendelkezésére álló európai uniós fejlesztési forrás felhasználható.



Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral, a dombóvári választókerület országgyűlési képviselőjével közösen tartott fórumon Rákossy Balázs ismertetése szerint többek között az elmúlt két kormányzati ciklus intézkedéseiről esett szó, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy növekedő gazdasági környezetben dolgozhatnak a vállalkozók.