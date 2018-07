Razziát indít a Balatonnál a NAV

Átfogó ellenőrzés-sorozatot kezd hétfőn a Balatonnál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az akcióban több száz revizor vesz részt - írta a Magyar Idők.



A lap pénteki számában Kis Péter András, a szervezet adóügyekkel foglalkozó szóvivője közölte, a hatóság emberei vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piacokat és strandokat is felkeresnek majd. Legutóbb Budapest belvárosában volt hasonló razzia.



Hozzátette: főként azoknál a vállalkozásoknál tartanak vizsgálatot, amelyek az online pénztárgépek adatai alapján kockázatosnak tekinthetők. Leginkább azt vizsgálják, hogy a gazdasági szereplők megfelelően átadják-e a nyugtát, a számlát, szabályszerűen használják-e online pénztárgépüket, és bejelentették-e alkalmazottaikat. Ezek mellett a készpénzkészletekről is tudakozódni fognak az ellenőrök, adott esetben pedig a jövedéki termékek, így a cigaretta és az alkohol értékesítését is vizsgálják.



A turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítésének ellenőrzése és az étel-ital automaták vizsgálata szintén előfordulhat jegyezte meg Kis Péter András.