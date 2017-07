Rendezik a fizetéseket a vízügynél

A lap keddi számában Tarró Péter, a Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet elnöke elmondta, hétfőn döntött a kormány gazdasági kabinetje a vízügyi igazgatóságon dolgozó mintegy 4000 munkavállaló béremeléséről. Hozzátette, várhatóan kedden döntenek a vízügyi dolgozók arról, hogy visszavonják-e a kétórás munkabeszüntetésüket, amelyet jövő hétfőn a közszolgákkal közösen tartanának.



A Magyar Idők felidézte, a vízügyi ágazatban hatalmas szükség van a fizetések megemelésére, mivel a mérnökdiplomával rendelkező munkavállalók fizetése alig haladja meg a bruttó 190 ezer forintot. Az ágazatban mintegy 35 százalékos a bérlemaradás a 303 ezer forintos magyarországi bruttó havi átlagkeresethez képest. Ennek következtében csak az idén több mint 150 munkavállaló hagyta el a vízügyet.



Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke a lap megkeresésére elmondta, várhatóan nem maradnak ki az önkormányzati dolgozók, valamint azok az állami munkavállalók sem a béremelésből, akikre egyik életpályamodell sem vonatkozik. Felidézte: június elején jelentette be az érdekképviselet, hogy sztrájkot hirdet július 17-re, ha nem tud megállapodni a kormánytisztviselők, önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak béremeléséről a kormánnyal. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy kilenc év után a közszolgák bérét is rendezik, a tárgyalások a következő napokban folytatódnak, s várhatóan a hét második felében már konkrét eredmények is születnek.



A közigazgatásban tapasztalható bérfeszültség mintegy 250 ezer munkavállalót érint.