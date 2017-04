Rendőrök vizsgálódtak a lex CEU elleni tüntetés szervezőjénél - Újabb részletek derültek ki

Két érintett CEU-s hallgató arról számolt be a Magyar Nemzet nek, hogy a vasárnapi tüntetés egyik magyar szervezőjénél, valamint egy külföldi résztvevő fővárosi lakásánál is megjelent egy rendőr.a tartózkodási engedélye szerinti címen, és addig nem távozott, míg körül nem nézett a lakásban.Amikor érdeklődött, miben segíthet, a rendőr olyan lakásszámot mondott, ami nincs a folyosón - írják. A hatóságoktól a lap megkeresésére az üggyel kapcsolatban lapzártáig nem érkezett válasz.Az Index elérte a két hallgatót, akik részletesen beszámoltak a velük történtetkről.Azt írják, a CEU-n tanuló, nem EU-s országból érkezett külföldi diákról, hogy több képen is látszik a demonstráción készült fényképeken.A lány az esetről azt írta a lapnak, hogy nem tudja, hogyan jutott be a rendőr a házba, mert a főbejárat mindig zárva van. Amikor csengettek a lány lakásának ajtaján, ő annyit hallott, hogy kint recseg egy adóvevő. Először csak a bejárati ajtón lévő ablakot nyitotta ki.Az egyenruhát viselő férfi magyarul az útlevelét kérte. A lány az ablakon akarta kiadni a dokumentumait, de azt a rendőr nem vette át. A magyarul nem beszélő lány ebből azt vette ki, hogy ki kell nyitnia az ajtót. Rákérdezett nála angolul, hogy "are you police", mire a férfi csak annyit vetett oda, hogy “police". A lány ezután kinyitotta az ajtót és beengedte a férfit a lakás előterébe.A diák átadta neki útlevelét és tartózkodási engedélyét. Az egyenruhás megvizsgálta a papírjait, felírta a nevét, és az adóvevőn bemondta az adatait a központnak. Ezután magyarul beszélt hozzá valamit, amiből nem értett semmit, majd tett egy lépést előre, körülnézett a lakásban, sőt furcsa módon a falat is végigsimította, majd elköszönt és elment.A keddi- írja a lap. Úgy tudják, hogy a lány állandó lakcíme nem Budapesten van, itteni lakcíme semmilyen hivatalos dokumentumban nem szerepel.Arról számolt be a lapnak a tüntetés egyik szervezője, hogy vasárnap reggel 9-kor a lakótársa szólt neki, hogy egy rendőrt lát a ház nyitott folyosóján. A lány kiment, hogy segíthet-e valamiben. Furcsa volt számára, hogy az egyenruhás rendőr kezében egy kulcscsomó van, és azzal jutott be a lezárt folyosóra.Megkérdezte a rendőrt, hogy kit keres, mire az egy olyan lakásszámot mondott, ami egy másik folyosón van. A lány azt ajánlotta a rendőrnek, hogy ha úgyis van kulcsa, menjen át a másik folyosóra, oda is be tud jutni.A rendőr nem kérte el a lány papírjait, valamit mondott az adóvevőjébe és elment. A CEU-s diák azt mondta: furcsa volt számára, hogy végül nem ment át a másik folyosóra, ahol az általa mondott lakásszám lehet, hanem elhagyta az épületet.A Budapesti Rendőr-főkapitányság az index kérdésére adott válaszát, szó szerint idézte a lap:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei nem mentek be magánlakásba a demonstrációt követően



A Budapesti Rendőr-főkapitányság cáfolja a Magyar Nemzetben megjelent állításokat, mely szerint «a vasárnapi tüntetés egyik magyar szervezőjénél, valamint egy külföldi szervező fővárosi lakásánál is megjelent egy rendőr». Ezzel szemben tény, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei ilyen intézkedést nem hajtottak végre, a demonstrációt követően magánlakásba nem mentek be, a cikkben leírt intézkedésekről a Budapesti Rendőr-főkapitányság nem tud.

A Parlament előtt kidobó külsejű emberek tartóztatták fel a demonstrálókat. Erőszakosnak tűntek, volt olyan pillanat, hogy egyiküket le kellett fogni, nehogy nekiugorjon valakinek - írják.A rendőrséget a lap megkérdezte az esettel kapcsolatban, amire azt a választ kapták, hogy civilruhások intézkedtek a sorfal előtt.Az Index egy videón is bemutatta, hogy mi történt.Korábban mi is megírtuk , hogy Bárány Tibor, a BME oktatója, kedden bejelentette, hogy legalább 200 kollégájának csatlakozása esetén, április 10-től nem hajlandó ellátni az oktatási, kutatási, adminisztratív és egyéb munkahelyi teendőit, mindaddig, amíg a magyar országgyűlés vissza nem vonja a lex CEU néven elhíresült törvényt.

A CEU nekünk szakmai ügy, ha mi nem tudunk megszólalni, akkor kitől várhatunk egyáltalán segítséget?

– mondta a Magyar Nemzet nek Bárány Tibor.Az oktató tanszéke az elsők között volt, amely kifejezte nemtetszését a lex CEU kapcsán, és kiállt az egyetem mellett. Bárány most a hazai akadémiai közegre kíváncsi:Van-e lendület, van-e elszántság bennük? – kérdezte az oktató, majd hozzátette, környezetében többen nem hisznek ebben.Hangsúlyozta, hogy a 200 csatlakozó azért fontos, mert ekkora tömegben nagyobb védettséget élveznek a retorziókkal szemben, egyúttal komolyabban vehető, mint ha csak néhányan tiltakoznának.Amennyiben akciója nem kap elégséges szakmai támogatást – tegnap még így állt a dolog –, akkor a tiltakozás hagyományos formáiban tervezi a folytatást, például tüntetésekkel. A BME vezetésétől sem támogató, sem tiltó üzenetet nem kapott még – írja a lap.