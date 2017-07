Retro hétvége, Művészetek völgye, Egregyi búcsú - balatoni programok a hétvégére

Idén 22. alkalommal rendezik meg a Borfesztivált a megújult Balaton-parti sétányon. A négynapos program során a látogatók megismerkedhetnek a györöki és környékbeli borokkal, késő délutántól, kézműves vásár, gyermekprogramok, esténként pedig könnyűzenei koncertek és utcabál várja a szórakozni vágyókat.Program:július 21. péntek18.00-20.00 Varázshangok Családi Játszóház19.00 Paprika Jancsi, mint bűvészinas – Paprika Jancsi Bábszínház előadása20.00 Gesarol együttes születésnapi koncertje22.30-01.00 Utcabál a Helios zenekarraljúlius 22. szombat18.00-20.00 Varázshangok Családi Játszóház19.00 Naked Truckers rockabilly trió20.00 Capoeira-bemutató21.00 Bohemian Betyars koncert23.00-01.00 Utcabál a Silver zenekarraljúlius 23. vasárnap18.00-20.00 Varázshangok Családi Játszóház19.00 Belau20.30 SoulFool Band22.30-01.00 Utcabál Crazy Monday zenekarralA Fonyódi Szabadtéri Színpadon a Retro hétvégén többek között fellép az Apostol is.07.21 Péntek15:00-tól Panoráma strand Önök kérték…kívánságműsor, a dalok az esti discókban hangzanak majd el, retro ruhába öltözött hoszteszek gyűjtik a nyaralók kéréseit19:00 Vígadó tér Retro Slágerek Royal Dance sings19:45 Vígadó tér Magnókazetta visszatekerő verseny21:00 Vígadó tér Apostol koncert22:30 Vígadó tér Retro Fergeteg party Dj.Dominique07.22. Szombat14:00 Panoráma strand III. Magyarországi Strandsalsa Bajnokság döntője, Limbo verseny, élőben kísér a Lobo Latino zenekar, színes programok táncshowesőnap 07.30.18:00 Fonyód utcái, terei, épületei Retro Fonyód séta a pártbizottság épületétől a munkásőr lövészklubbig20:00 Vígadó tér Időkapszula Party 2017. a Madarak Házibulizenekarral,D.J.Galambbal, retro koncert, táncbuli, nagy méretű retro díszletekkel, Barkas teherautóval23:30 Vígadó tér Retro diszkó D.J.Szabó GáborJúlius 21-30. között kerül megrendezésre aKapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön.A tíznapos fesztivál idén közel 1200 programmal és produkcióval - köztük koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, közösségi programokkal, interaktív játékokkal és új udvarokkal - várja a látogatókat.A korábban már bejelentett külföldi fellépők (Nouvelle Vague, Pink Martini, Deluxe) mellett a hazai könnyűzenei színtér legfontosabb szereplői kapnak helyet: többek között a 30Y, a Quimby, a Kiscsillag, az Ivan & The Parazol, Palya Bea a Budapest Bár.A látogatókat saját udvarral várja többek között a Momentán Társulat, Szirtes Edina Mókus, Harcsa Veronika, a Kaláka együttes, a Virtuózok, a Magyar Írószövetség és a Kőbányai Zenei Stúdió is.Kellemes családi programnak ígérkezik Hévízen az Egregyi Rendezvénytéren a Flavius Napokkal összekapcsolódó hagyományos búcsú. Mindkét nap délután gyerekeknek szánt programokkal, játékokkal, vásárral, ringlissel, este koncertekkel diszkóval várják a látogatókat.Július 22. szombat16:00 Kézműves foglalkozás, népi játszótér, állatsimogató20:00 Az Ocho Macho koncertje22:00 Retro Disco DJ BelovalJúlius 23. vasárnap16:00 Kézműves foglalkozás, népi játszótér, állatsimogató20:00 ,,Húzzad csak kivilágos virradatig…" – OperettgálaSzombaton és vasárnap hagyományos búcsúi ringlis és kirakodó vásár!A programokon való részvétel ingyenesJúlius 21.19.30. No Techno Country Band21.00 Redneck RoadkillJúlius 22.19.00 Long Dusty Road20.00 Alexa Country Band21.30. Artist Robinson and his Country Band – Country Rock from Texas