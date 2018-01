Rettegésben tartotta faluját és rendőrökre vasvillával támadt egy zalai férfi

Pirger Csaba közölte: a korábban már cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett 53 éves férfi 2016 őszétől "faluközösségének rémévé vált". Az élelmiszerboltban előzetes szóváltás nélkül szidalmazott, majd arcul ütött egy idős asszonyt, egy házaspárt veréssel és megöléssel fenyegetett. A háza előtt sétáló férfira azzal támadt, hogy özveggyé teszi a feleségét, mert elvágja a torkát. Egy másiknak többször is azt mondta, hogy megöli. Rendszeresen fenyegetett veréssel másokat is, volt, akinek a házát akarta felgyújtani.



Tavaly márciusban a szomszéd kért rendőri segítséget, mert a férfi vasvillával támadt rá, amiért a tévénézésben zavarta a szomszédja kerti munkája. A rendőrökkel szemben is agresszíven lépett fel, vasvillával támadt rájuk, azzal, hogy leszúrja őket. Ezután az intézkedő rendőrök elől a padlásra menekült, a feljáratot eltorlaszolta, majd befőttesüvegekkel és tégladarabokkal dobálózott.



A Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség hivatalos személy ellen felfegyverkezve elkövetett erőszak, becsületsértés és zaklatás miatt emelt vádat, az igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény szerint azonban a férfi kóros elmeállapotú, hiányzik a belátási képessége. Mivel emiatt nem büntethető, az ügyészség a férfi kényszergyógykezelését indítványozta.