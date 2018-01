Rétvári: 2019 végére már járni fognak a váci vonalon az emeletes motorvonatok

Rétvári Bence a Pest megyei város vasútállomásán arról beszélt, hogy a növekvő igények miatt választotta a MÁV a kétszintes vonatok alkalmazását, mivel már nem lehet tovább sűríteni a vonatjáratokat. A váci vasúti vonalszakasz az egyik leginkább kihasznált Magyarországon, hiszen egyre többen járnak dolgozni Budapestre az agglomerációból, Dunakesziről, Vácról vagy Szobról. A kétszintes vonatok a jövő év közepére fognak megérkezni, és 2019 végére menetrend szerint fognak közlekedni.



Az államtitkár elmondta, hogy a most használt szerelvények 520 férőhelyesek, a kétszinteseken pedig közel 800 utas tud utazni, forgalomba állításuk tehát nagyban javítja a vonatok kapacitását. Rétvári Bence kitért arra is, hogy ebben a régióban minden közlekedési lehetőség bővülni fog az elkövetkező évben: akik autóval közlekednek azoknak az M2-es autóút 33 milliárd forintból kiépülő kétszer két sávossá válása jelent jobb közlekedési körülményeket, a dunai hajózás 12,5 milliárd forintos turisztikai fejlesztései pedig megújítják a vízi közlekedést.



Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója szólt arról, hogy ez a vasúti szakasz nem csak az ország legrégebbi, de az egyik legnagyobb forgalmú része is, amely a vasúthálózat utasszámának közel tíz százalékát adja. A múlt évben 13,2 millióan utaztak ezen a szakaszon - tette hozzá.



A MÁV vezetője elmondta, hogy a múlt év tavaszán írták alá azt a keret-megállapodást, amelyben 40 darab, 600 ülőhelyes emeletes motorvonatra szerződtek, az első 11 darabos flotta a jövő év második felében érkezik meg. A motorvonatok alacsonypadlós kialakításúak, légkondicionáltak, korszerű utastájékoztató rendszerrel és wifivel felszereltek, rendelkeznek a kerekesszékes utasok számára kialakított mosdóhelyiséggel, és egyidejűleg akár 12 kerékpár is szállítható rajtuk - fűzte hozzá Csépke András.



Fördős Attila, Vác polgármestere elmondta, hogy a városban közel 6000 ember, a helyi lakosság több mint 50 százaléka használja a vasúti közlekedést.