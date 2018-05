Rétvári: a mentők anyagi megbecsülését és munkakörülményeit is szeretné javítani az új kormány

Az új kormány azon dolgozik majd, hogy tovább tudja növelni a mentők erkölcsi és anyagi megbecsülését, a mentőszolgálat hatékonyságát, és tovább javuljanak az ott dolgozók munkakörülményei - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az Országos Mentőszolgálat 70. születésnapja alkalmából az MTI-nek csütörtökön.



Az államtitkár kiemelte: 2010 óta 30 új mentőállomás épült, és a mentőállomások fele megújult. Lecseréltek 780 mentőautót, ezzel a gépkocsik átlagéletkora 5,9 évre csökkent a 2010-es 7,1-ről. Rétvári Bence hozzátette: 2010 óta jelentősen nőtt az OMSZ költségvetése is, 22,8 milliárdról 38,2 milliárd forintra. Kitért arra is, hogy a mentősök bére 2016-18 között átlagosan 67 százalékkal emelkedik, ami minden hivatásnál jelentősebb, soha ekkora béremelési program nem volt esetükben.



Hozzátette: az idén ősszel esedékes 8 százalékos emelést előrehozták januárra, ezen felül az év elején további 10 százalékos béremelésben részesültek a mentőszolgálati dolgozók. Rétvári Bence elmondta azt is: jövőre újabb 8 százalékos emelésre számíthatnak.



Megjegyezte: a mentőorvosok átlagos keresete 2010-ben 314 ezer forint volt, most 640 ezer forint, az ápolók bére 8 évvel ezelőtt 173 ezer forint volt, mostanra 340 ezer forintra nőtt, míg a mentőtisztek keresete 242 ezer forinthoz képest ma már 460 ezer forint. Nemcsak a mentők anyagi megbecsülését, hanem munkakörülményeit és ezáltal a betegellátási morált is tovább szeretnék javítani - közölte.



Rétvári Bence rámutatott: a béremelés mellett munkaruha beszerzést és a mentők szakmai fejlődését is támogatják. Idén 1,1 milliárd forintot fordítanak a mentődolgozók ruhabeszerzésére, ezeket a dolgozók a nyár végéig megkapják. Az államtitkár úgy fogalmazott: aki valaha is várt mentőre, pontosan tudja, mekkora segítséget jelent és milyen fontos a tevékenységük. A mentők névtelen hősök, a balesetekhez kiérve elvégzik a munkájukat, majd elhagyják a helyszínt, nem tudni róluk semmit, ezért is fontos, hogy ilyenkor, a mentők napján megemlékezzenek róluk és ők kerüljenek a középpontba - mondta Rétvári Bence.