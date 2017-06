Rétvári Bence: ha családbarát országot építünk, annak feltételei a bölcsődék

Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy az év elejétől átalakul a bölcsődei ellátások rendszere: bölcsőde, minibölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde kialakítására nyílik lehetőség.



Az államtitkár elmondta, hogy január 1-jétől ha egy adott településen negyvennél több három év alatti gyermek él vagy legalább öt család igényli a bölcsődét, akkor ott 2018 év végéig kötelező valamelyik bölcsődei ellátást működtetni.



Hozzátette, hogy a kistelepülési önkormányzatok is kötelesek gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról, a bölcsődei szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.



Rétvári Bence kitért arra, hogy nemcsak az volt fontos a kormány számára, hogy új intézmények létesüljenek, hanem az is, hogy az ott dolgozók jobb körülmények között tudjanak dolgozni, ezért igyekeztek béremeléseket is végrehajtani, valamint ösztönzőbb képzéseket biztosítani.



A bölcsődei rendszer átalakításának részleteit Fűrész Tünde, az Emmi miniszteri biztosa ismertette, bemutatva a bölcsődék típusainak állami támogatási rendszerét, valamint a munkahelyi bölcsődék esetében igénybe vehető adókedvezményeket.



Szólt arról, hogy a bölcsődei dajka munkakör betöltése 2017-től már 100 órás tanfolyamhoz kötött, valamint, hogy 2018-tól megváltozik a támogatási rendszer is: a jelenlegit felváltja a feladatalapú finanszírozás.



Fűrész Tünde hozzátette: a minibölcsődék létrehozására a kormány létrehozott egy 800 milliós keretet.



Kovácsné Bárány Ildikó, az Emmi főosztályvezető-helyettese a tájékoztatónap keretében ismertette a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításához kapcsolódó gyakorlati tudnivalókat, a bölcsődék kialakításának feltételeit, rendszerét.