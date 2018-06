Rétvári: béremeléssel becsülik meg az egészségügyben dolgozókat

Rétvári Bence a váci Jávorszky Ödön Kórház Semmelweis-napi ünnepségén beszédében kiemelte: fontos és életbevágó az a munka, amelyet az ápolók, orvosok és az egészségügyi dolgozók végeznek, nem rövidtávú döntés ezt a hivatást választani, elhivatottság kell hozzá. Köszönet illeti őket azért az áldozatkész munkáért, amelyet évek óta végeznek - fogalmazott.



Az államtitkár szerint a magyarok többsége az egészségüggyel kapcsolatban arra gondol, hogy van-e elég orvos és ápoló, megbecsülik-e őket eléggé. Ezért a kormány talán leginkább támogatott lépése a számukra kidolgozott béremelési program volt, amely folytatódik a jövőben is - mondta. Úgy vélte, ennél kevés helyesebb döntést hozhat egy kormányzat.



Megjegyezte: ösztöndíjprogramokat is indítottak, mert nagy szükség van az utánpótlásra, arra, hogy minél többen válasszák ezt a hivatást és tartsanak ki mellette.



Rétvári Bence kitért rá: a váci kórház is bekerült az Egészséges Budapest programba, itt is lesznek fejlesztések, idén nyáron például felújítják a mentőállomást, egyúttal több környező településen megújul az egészségház.



Urbán Edina, a váci Jávorszky Ödön Kórház főigazgatója emlékeztetett: a 2018-as évet a kormány Semmelweis-emlékévnek nyilvánította. Semmelweis Ignác élete azt üzeni a jelenkornak, hogy észre kell venni az újszerű, fejlődést jelentő gondolatokat és teret kell engedni nekik - mondta.



Fördős Attila, Vác polgármestere megköszönte az egészségügyben dolgozóknak áldozatos, felelősségteljes munkájukat, amely - mint mondta - a társadalom jövőjét is alapvetően meghatározza.



A köszöntő beszédeket követően díjakat adtak át a kórház dolgozóinak.