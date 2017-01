Rétvári: évek óta növekszik a csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj összege

Rétvári Bence kifejtette: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai alapján 2010-ben a csecsemőgondozási díj (CSED) kiadások 37,5 milliárd forintot tettek ki, hat évvel később pedig már 45,5 milliárd forinttal járult hozzá az állam a szülési szabadság időtartamára járó támogatáshoz. Ennek köszönhetően a csecsemőgondozási díj átlagos havi összege a 2010-es 115 200 forintról 143 457 forintra növekedett, vagyis közel 25 százalékkal több jut a kisgyermekeseknek.



Nemcsak a CSED, a gyermekgondozási díj (GYED) összege is érezhető mértékben növekedett, hiszen míg az állam 2010-ben 92,5 milliárd forintot költött GYED-re, addig hat év alatt mindezt 114,5 milliárd forintra emelte, ami meglátszik a havi összegén is - jelezte a parlamenti államtitkár. Rétvári Bence kitért arra, hogy 83 473 forintról 112 848 forintra emelkedett átlagosan a kisgyermekes szülőknek járó támogatás, ami azt jelenti, hogy átlagban 35 százalékkal nagyobb összeggel gazdálkodhatnak, ennyivel több juthat a gyerekekre.



Hozzátette: a GYED minden esetben a gyermek kétéves koráig jár és már a CSED-del együtt be lehet nyújtani az igényt, így a CSED lejártát követően automatikusan folyósításra kerül.



A parlamenti államtitkár rámutatott: a számok összesítéséből jól látszik, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt években. 2013-hoz képest 2016-ban 32 milliárd forinttal többet költött a kormány a GYES, GYED és CSED támogatásokra, ezzel egy időben pedig a minimálbér 15 százalékos emelésével még több pénzhez jutnak a családok. A GYED plafon 178.500 forintra emelkedik, ami 84 ezer családnak nyújt segítséget. Szintén nagy eredmény, hogy négy év alatt duplájára nő a második gyerek után járó adókedvezmény mértéke, a GYES pedig másfélszer annyi ideig, a gyermek kétéves kora helyett egészen hároméves koráig jár - közölte.



A cél az, hogy Magyarország valóban családbarát ország legyen, amit az állam évről évre növekvő mértékben biztosít - fogalmazott a parlamenti államtitkár.