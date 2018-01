Rétvári: jelentősen nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

Az elmúlt évek ösztönző kormányzati intézkedéseinek is köszönhetően 2010 és 2017 között 138 ezerről csaknem 300 ezerre nőtt az egynapos sebészeti ellátások száma - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára vasárnap.



Rétvári Bence ismertette: 2010-ben az egynapos sebészeti beavatkozások aránya - az egynapos ellátásként is elvégezhető ellátások között - 41 százalék volt, 2017-ben viszont már a duplája, 82 százalék. Hangsúlyozta: az egynapos ellátások a betegeknek előnyt jelentenek, mivel kisebb megterheléssel járnak, kisebb a műtéti seb, kevesebb időt kell a kórházban tölteni, csökken a gyógyulási idő, kevesebb a szövődmények esélye, és kisebb a munkából kiesés időtartama is.



Természeténél fogva nem minden műtét végezhető el egynapos ellátás formájában, ugyanakkor a technológiai fejlődésnek köszönhetően számuk egyre bővül - mondta az államtitkár, hozzátéve, jelenleg már 554 típusú műtét végezhető el egynapos beavatkozás formájában Magyarországon. Egynapos beavatkozásokat Magyarországon leggyakrabban szemészeti, szájsebészeti, nőgyógyászati, kardiológiai és urológiai területen végeznek. Megemlítette, hogy 2017-ben a 362 ezer egynaposként is elvégezhető beavatkozás közül 298 ezret végeztek el egynapos ellátás keretében, ezeket 34,4 milliárd forinttal finanszírozták.



A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai alapján Magyarország azon 14 ország között szerepel, ahol a szürkehályogműtétek több mint 90 százalékát végzik el egynapos ellátás formájában - mondta Rétvári Bence. Megjegyezte, hogy 100 százalékos arány nem érhető el, mivel nem minden beteg alkalmas az egynapos beavatkozás elvégzésére.



Kiemelte: az egynapos ellátási arányok átgondolt szakmapolitikai és finanszírozási intézkedéseknek köszönhetően javultak. 2015-től korlátozások nélkül nyújthatók, azaz tvk-(teljesítményvolumen-korlát) mentességet élveznek, valamint magasabb összeget is térít értük a biztosító. Ennek következtében míg 2010 óta az ellátások száma megduplázódott, a finanszírozás a négyszeresére emelkedett - mondta az Emmi államtitkára.