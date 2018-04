Rétvári: radikálisan csökkent az orvosok és ápolók elvándorlása

Rétvári Bence hangsúlyozta: 2010 óta több kormányzati intézkedés javított az orvosok és ápolók helyzetén, és ennek már látható eredményei vannak. 2010-ben 845 magyar orvos kérte ki első alkalommal a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt, tavaly már csak 334.



Elmondható tehát - folytatta -, hogy az intézkedések hatására tavaly több mint 60 százalékkal kevesebb orvos tervezte távozását, mint 2010-ben. Az elmúlt években a külföldi munkavállalási engedélyt kérő orvosok közül 1498-an jelenleg is dolgoznak a magyar betegellátásban, miután vagy mégsem költöztek külföldre, vagy időközben visszaköltöztek Magyarországra, vagy egyszerre végeznek munkát itthon és külföldön.



Közölte, javítja az orvosutánpótlást, hogy 2010 és 2016 között 40 százalékkal emelkedett a végzős orvosok száma is: míg 2010-ben ezer végzős orvos volt, 2016-ban már 1399-en kaptak orvosi diplomát. Örömtelinek nevezte, hogy a kormányzati lépéseknek köszönhetően harmadik éve folyamatosan csökken az ápolók elvándorlása is. Míg 2015-ben 567, tavaly már csak 407 szakdolgozó tervezte a külföldre távozást, ez csaknem 30 százalékos csökkenést jelent.



Kitért arra is: az egészségügyi dolgozók itthon maradását segíti az orvosok és ápolók béremelése, valamint a kórházak jelentős fejlesztése, a munkakörülmények javítása. Az elmúlt években több száz milliárd forintot fordítottak a kórházak korszerűsítésre, elindították Budapest történetének legnagyobb kórházfejlesztési programját, valamint ösztöndíjprogramokkal segítették a fiatal szakorvosokat és ápolókat. Többször, eddig összesen 400 milliárd forintból emelték a béreket, és csak az elmúlt két évben 207 ezer forinttal emelkedett az orvosok alapbére.



Rétvári Bence elmondta, a kormány 2018-ban összességében 546 milliárd forinttal költ többet egészségügyre, mint amennyi a baloldali kormány által utoljára benyújtott, 2010. évi költségvetésben szerepelt. Úgy fogalmazott: a szocialista kormányokkal szemben a jelenlegi, nemzeti kormány nem spórol az emberek egészségén, hanem jelentősen bővíti az egészségügyre fordított forrásokat. Ezt a törekvést a mértékadó nemzetközi felmérések is visszaigazolják - tette hozzá az államtitkár.