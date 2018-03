Rétvári: újabb diákcsoportok utazhatnak a Határtalanul! program keretében külhoni társaikhoz

Rétvári Bence úgy fogalmazott: ez a kezdeményezés a nemzeti összetartozás programja, amelynek célja, hogy minden magyarországi diák úgy végezze el iskolai tanulmányait, hogy közben egy határon túli magyar közösséget, osztályt is meglátogat.



Kifejtette: az első évben, 2013-ban 364 millió forintból, 12 ezer tanuló utazhatott, a legutóbbi tanévben már 4,2 milliárd forintból 67 ezer diák "keresztezte" a határt.



Az államtitkár értékelése szerint a Határtalanul! program sikeres, évről-évre egyre többen jelentkeznek és egyre többen nyernek, és keresik fel a határon túli nemzettestvéreket. Rámutatott: a mostani döntéssel együtt így összesen már több mint negyedmillió diák látogatta, illetve látogatja meg a határon túli társait.



Hozzátette: azokban a napokban, amikor a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció arra próbálja meg kampányát kihegyezi, hogy a határon túli magyarok ellen uszítson, ez fontos üzenet felé is. Mint kiemelte: a normális gondolkodású magyar emberek egyre többen és többen tudják egy osztálykirándulás keretében gyermekeiket elküldeni a külhoni magyar területekre. Bíznak benne, - hangsúlyozta-, hogy ez a normalitás tovább fog erősödni, és az az abnormalitás, ami a kampányban látható, 13 nap múlva véget ér.



Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta: a hétfői döntés alapján 849 iskola, szervezet pályázatát fogadták el, 2,2 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy több mint 25 ezer diák utazhat ebben a körben határon túlra. Érdekességként említette, hogy míg eddig Budapestről, illetve Pest megyéből jelentkeztek a legtöbben, most élre tört Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahonnan több mint 110 pályázat nyert támogatást.



Jelezte, hogy a pedagógusok kérésére külön tájékoztató kampányt indítanak, Határtalanul tájékoztatási napokat tartanak majd országszerte.



Kitért arra is, hogy a fő úti cél Erdély, Partium, amelyet a Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, majd a Dráva és Muravidék követ.



Felhívta a figyelmet, hogy a második forduló április 30-án zárul, ezért biztatják az iskolákat, hogy vegyenek részt a pályázatokban.