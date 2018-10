Riasztották a honvédség Gripenjeit

Nem jelentkezett be a polgári légiforgalmi irányításnál egy az Egyesült Királyságból Ciprusra tartó utasszállító repülőgép szerda délután, ezért riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit - közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a Boeing 737-800-as gép nem tért el az előre leadott repülési tervtől, de a magyar légtérbe belépve a pilóták nem jelentkeztek be a HungaroControl légiforgalmi irányítóinál. A két Gripen néhány percen belül befogta és a szerb határig kísérte a gépet, a pilóták csak a szerb határ előtt nem sokkal vették fel a kapcsolatot a magyar irányítókkal.



A Flightradar24.com élő radarképe szerint a Jet2 légitársaság Edinburghből Páfoszba tartó gépe érintett az esetben, az LS797-es járatot teljesítő Boeing Kőszeg térségében lépett be a magyar légtérbe nem sokkal 14 óra előtt.