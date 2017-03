Robban a cukiságbomba, fehér oroszlánok születtek Nyíregyházán - galéria

Három fehér oroszlán (Panthera leo krugeri) született a Nyíregyházi Állatparkban.A január 8-án világra jött oroszlánokat eddig nem mutatta be a park, mivel a szakemberek sem tudták, hogy anyjuk képes lesz-e felnevelni a kölyköket. A tenyészpár tavaly augusztusban született, Kókusz névre keresztelt utódát az anyaállat nem tudta táplálni, így a kicsit a gondozóknak kellett felnevelni - mondta Révészné Petró Zsuzsa, a park osztályvezető-szóvivője az újságíróknak.Az oroszlánpár - a holland származású hím állat, Inkosi és társa, a korábban Csehországból érkezett Binti - 2015 óta él együtt a sóstógyógyfürdői állatparkban. Nászukból eddig Kókusz, illetve a januárban világra jött hármas ikrek születtek. A két nőstény és a hím kölyök kedden kezdett ismerkedni a kifutóval anyja és apja társaságában. Jelenleg még anyatejjel táplálkoznak, de egy hónapon belül teljesen átállnak majd a ragadozó életmódra.A szakemberek a korábbi tapasztalatok alapján joggal tartottak attól, hogy a nőstény mit fog tenni a második alommal, fogja-e őket nevelni, vagy nem, de aggodalmuk eloszlott, amikor a kifutóban a szülők igazi családapaként és családanyaként viselkedtek, igyekeztek védeni a kicsiket a kíváncsiskodó látogatók elől - mondta Révészné Petró Zsuzsa az MTI-nek a helyszínen.A "fehér" színváltozatú állatok a dél-afrikai, más néven krugeri oroszlán alfaj (Panthera leo krugeri) egyik populációjához tartoznak, és csak Dél-Afrikában, Timbavati és Kruger Nemzeti Park területén élnek. A világos színük ott a rejtőzködést segíti, mert ezt a régiót a fehér homokos folyómedrek, valamint a magas fű jellemzi.A krugeri oroszlánok ezen színváltozata egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, hiszen évszázadokon keresztül csak sejtették létüket. A dél-afrikai őslakosok tisztelték őket, mint az isteni világ közvetlen küldötteit. Élőhelyük, Timbavati, azt jelenti, "a hely, ahol a csillag-oroszlánok lejöttek."A ritka ragadozókról először 1928-ban lehetett hallani, de csak a hetvenes években kaptak nyilvános figyelmet Chris McBride könyve, a The White Lions of Timbavati (Timbavati fehér oroszlánjai) megjelenése után. Ekkor szerzett tudomást a világ a létezésükről, ettől kezdve a fehér emberek kívánatos vadásztrófeájává váltak. Állományuk a vadászat miatt jelentősen lecsökkent, legutóbb 1994-ben láttak vadon élő egyedet.Az állatkertben és rezervátumokban élő állatok száma nem éri el az ötszázat, köztük két ivarérett állat és most már a tavalyi kölyökkel együtt négy utódjuk is a Nyíregyházi Állatparkban látható.A nyíregyházi tenyészpár eleinte normál színezetű fajtársaikkal élt közös csapatban, majd külön kifutóba kerültek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy fehér utódjuk szülessen, ugyanis csak abban az esetben lesz világos bézs bundájú a kölyök, ha a szülőpár mindkét tagja rendelkezik ugyanezzel a ritka színt okozó génnel.