Rogán Antal: Magyarországnak az EU-ban, a Fidesznek a Néppártban a helye

Az Európai Néppárt ülése végére minden résztvevőnek világossá vált, hogy Magyarországnak az EU-ban, a Fidesznek az Európai Néppártban a helye - mondta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szombaton Brüsszelben az ülést követően.



A miniszter - az M1 aktuális csatornán elhangzottak szerint - azt mondta, a Fideszt is a soraiban tudó Európai Néppárt csúcstalálkozóján Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, Magyarország kész minden kérdésben folyamatosan tárgyalni az Európai Bizottsággal. "Tehát bármilyen jogi eljárás indul ellenünk, akkor a kormány minden egyes jogi érvet, amit az Európai Bizottság közöl azt természetesen komolyan fontolóra vesz" - hangsúlyozta. Orbán Viktor az ülésen hangsúlyozta azt is, Magyarország továbbra is fontosnak tartja a határok védelmét és azt, hogy minél kevesebb illegális bevándorló - sőt, ha lehet, akkor egyetlenegy sem - jusson be az Európai Unió területére - ismertette. Ezért a kormány minden korábban hozott intézkedését, beleértve a tranzitzónákat, fenn akarja tartani - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ezzel az ország teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyeket a schengeni egyezményben rögzítettek. Kérdésekre válaszolva elmondta azt is, Magyarország hajlandónak mutatkozik beengedni a 14-18 év közötti migránsokat, de csak abban az esetben, ha alávetik magukat DNS-vizsgálatnak, így ugyanis egyértelműen kiderülhet, hogy valóban az említett korcsoportba tartoznak-e.



A tranzitzóna létét boncolgató kérdéseket és kéréseket viszont nem tudja megfontolás tárgyává tenni a kormány, mert azt gondolják, hogy az része a határvédelemnek, és nem zárt, nem őrzött, így szabadon lehet onnan távozni, csak az unió területére nem lehet belépni onnan, amíg a szükséges idegenrendészeti eljárások le nem záródnak - mondta a politikus. Rogán Antal szólt arról is, hogy Orbán Viktor az ülésen a CEU kapcsán világossá tette, "mi úgy ítéljük meg, hogy a Magyarországon működő Soros alapítású Közép-Európai Egyetem létét semmilyen jogszabály-módosítás nem fenyegeti".



Hozzátette, hogy továbbra is biztosított az intézményben folyó oktatás és a tudományos kutatás szabadsága, az egyetem új évfolyamot is indíthat. Ugyanakkor a kormány kész áttekinteni minden nemzetközi szerződésben szereplő kérdést, ami a külföldi diploma kiadásához szükséges, de Magyarországon egy egységes szabályozásnak kell érvényesülnie - hangsúlyozta a miniszter. Rogán Antal szerint a néppárti ülésen és az azt követő EU-csúcson is a fő téma a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az unióból. Magyarország a Brexit kapcsán 100 százalékban érvényesíteni tudja a magyar érdekeket, de erről majd Orbán Viktor miniszterelnök mond bővebbet később - közölte