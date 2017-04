Rogán Antal szerint Orbán Viktor megvédte Magyarország és a kormány álláspontját Brüsszelben

Orbán Viktor miniszterelnök minden kérdésben megvédte Magyarország és a kormány álláspontját szombaton Brüsszelben az Európai Néppárt elnökségi ülésén, valamint az Európai Tanács találkozóján - mondta Rogán Antal a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a műsorban hangsúlyozta, Magyarország fenntartja azt a jogát, hogy bizonyos kérdésekben akár különvéleménye vagy más álláspontja is legyen. "Ha kell, akkor a jogi eljárásokat is vállaljuk" - tette hozzá. Megjegyezte, a kormánynak a legfontosabb a bevándorlás kérdése, amelyből nem kíván engedni, mert az a véleménye, egyetlen tagállam sem kötelezhető arra, hogy befogadjon bevándorlókat; a kötelező kvótáról szó sem lehet.



A miniszter elmondta azt is, az Európai Néppárt ma a legerősebb politikai szerveződés az Európai Parlamentben, és a Fidesz továbbra is a néppárt tagja marad, hiába "lobbizik" Soros György ez ellen. Megjegyezte, az, hogy Soros Györgyöt Brüsszelben államfőknek kijáró külsőségek közepette fogadják, nem szokásos, ez arra utal, a milliárdosnak komoly befolyása van az unió központjában. "Bizonyára vannak olyan európai bürokraták, és vannak olyan politikusok is, akik nyíltan képviselik Soros György nézeteit és Soros György érdekeit" - fogalmazott a miniszter. Meglátása szerint Soros György fő célja az, hogy elérje, a migránsok balkáni útvonala mentén lévő Magyarországot "félretegyék" és lebontsák a kerítést.



A kormány ugyanakkor elsődleges fontosságúnak tartja, hogy megvédje a magyar és az európai határt - hangsúlyozta. Szólt arról is, Brüsszel azt szeretné elérni, hogy Magyarország megszüntesse a déli határon kialakított tranzitzónákat, ami viszont a határ egyfajta megnyitását jelentené. "Mi ebben a végsőkig készen állunk a vitára, mert általában minden jogi kérdésben nyitott álláspontot tanúsítunk a bizottság felé, legyen szó bármiről, de a bevándorlás kérdésében azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk" - mondta Rogán Antal.