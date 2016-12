Rogán: oda kell figyelni az emberekre

Oda kell figyelni az emberekre, és markánsabban kell ki állni az európai érdekekért - hangoztatta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője a Demokratának adott interjúban.



A miniszter egyetértett abban, hogy 2017 a lázadás éve lesz, és ezt azzal magyarázta: "az elefánttornyokba zárkózó liberális politikai elitek ellen" sok helyen fellázadtak a világban.



Értékelése szerint erről szólt az amerikai elnökválasztás és a Brexit is, ugyanis a politikai elit nem törődött azzal, hogy mit gondolnak az emberek a bevándorlásról, a gazdaságról, a nemzeti érdekek védelméről.



Magyarország sajátos helyzetben van, mert régóta ellenzékben van Brüsszelben. Míg a magyar kormány az emberek megkérdezését hirdeti az unióban, addig Brüsszelben egy olyan elvont, ideológiai politizálás zajlik, amelynek semmi köze az Európai Néppárt értékeihez - tette hozzá a tárcavezető.



"A régi liberális Európa csúfos bukásra ítéltetett" - fogalmazott, kifejtve: ha Brüsszel továbbra is azt szajkózza, amit eddig, akkor az emberek szembefordulnak vele.



2017-ben csak azok az európai kormányok maradhatnak hatalmon, amelyek meghallják az emberek szavát - összegzett Rogán Antal.



A miniszter az interjúban beszélt arról is, hogy az alaptörvény-módosítás ügyében a Jobbik és az MSZP is félrevezette az embereket, szerinte a két párt semmiben sem különbözik egymástól. Kifejtette: az MSZP elnöke a népszavazás előtt még a kötelező kvóta elleni intézkedések megszavazását ígérte, a Jobbik pedig csak ürügyet keresett, hogy nemet mondhasson az alkotmánymódosításra, a letelepedési kötvények ellen ugyanis éveken át nem emelt kifogást.



Azzal összefüggésben, hogy a Jobbik Szentendrén nem indít önálló jelöltet az időközi választáson, a miniszter azt mondta, ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy a hatalom mindennél fontosabb számukra.



"Ha a Jobbiknak az elvek fontosak lennének, sosem állnának össze Gyurcsány Ferenc pártjával és annak köreivel" - vélekedett, az esetet a jobboldali szavazóknak figyelmeztetésként tartva.



Világosan látszik, mire számíthatnak a jövőben - mondta.



Kitért arra is, hogy értékelése szerint a Hír TV-nek már semmi köze a jobboldalhoz, a Jobbik mellett hosszú idő után Gyurcsány Ferenc is felbukkant ott, februártól pedig Kálmán Olga is odaigazol.



Rogán Antal a lapnak célként fogalmazta meg, hogy mindenkinek megérje dolgozni. Ehhez adócsökkentést tartott szükségesnek, jelezve: a személyi jövedelemadó több lépésben csökkent, azonban a munkáltatókat terhelő adókat is csökkenteni kell, hogy tudjanak bért emelni. Elmondta, hogy a kormány közel 600 ezer munkahelyet teremtett, és ma többen dolgoznak, mint a rendszerváltás óta bármikor.



A miniszter ugyanilyen fontosnak tartotta a népesség fogyásának megállítását. Ennek érdekében a bevándorlással szemben, a családok támogatása mellett foglalt állást.



Kérdezték arról is, hogy a kormány miért állt az RMDSZ mögé a romániai választáson. Válaszában úgy fogalmazott: nem az RMDSZ, hanem a magyar egység mellett álltak ki. A magyarság érdekeként hivatkozott arra, hogy legyenek magyar képviselők a bukaresti parlamentben, és a magyar kormány kötelességének tartotta, hogy a többségi akarat mellett álljon ki.