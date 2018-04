Rogán: új kormány, új struktúra, új kormánytagok

Új kormányzás lesz, jelenetős részben új struktúrával és jelentős részben új szereplőkkel, hiszen választ kell adni a migráció és a nemzeti szuverenitás megvédésének kihívásaira - nyilatkozta Rogán Antal , a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az M1 aktuális csatornának szerdán.Magyarország döntött, az emberek megjelölték, mi a választás legfontosabb kérdése, ezáltal pedig a következő négy év legfontosabb kérdései is: a bevándorlás és a nemzeti szuverenitás megvédése - fejtette ki a miniszter.Négy évvel ezelőtt még nem volt migráció, és nem akartak még sokan európai egyesült államokat a nemzetek Európája helyett - emlékeztetett. Ma ezek mind ott vannak az asztalon, így egy új kormányzati struktúrának ezekre a kihívásokra kell választ adnia.Ezért a kormány az eddigi rendben befejezi a munkáját, a miniszterelnök pedig szerdán megkéri a kabinet tagjait: készítsék el az elmúlt időszak lezárását és az átadás-átvétel dokumentációit - folytatta."Ha nem akarunk migrációt - és az emberek úgy döntöttek, hogy ők akarják eldönteni, kivel élnek együtt -, akkor nekünk azt is meg kell mondanunk, hogyan kezeljük a népesedés kérdését" - mutatott rá, egy még erőteljesebb, még határozottabb családközpontú politikát tartva szükségesnek.Magyarország olyan szövetségeseket is találnia kell nagyobb számban, "akik velünk együtt képviselik a nemzetek Európáját. Nem szabad engednünk, hogy a fejünk felett hozzanak meg olyan döntéseket, amelyek aztán meghatározzák a magyar emberek életét" - hangoztatta.Mindenkinek ezeket a feladatokat kell első helyen kezelnie - közölte. A miniszterelnök már dolgozik az új kormánystruktúrán és feladatmegosztáson, amelyhez a kormánypártok elnökségétől megkapta már a felhatalmazást, és amelyet a parlament elé terjeszt majd annak megalakulása után.