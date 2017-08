Római-parti mobilgát: Tarlós István nem szeretne "egy új Bős-Nagymaros ügyet előállítani

Tarlós István pénteki budapesti sajtótájékoztatóján közölte, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint üzemeltető, generál tervező és a tervezők hivatalos véleménye szerintA főpolgármester arra biztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait, hogy majd a lelkiismeretük szerint szavazzanak az ügyben.Tarlós István az augusztus 24-én kelt hivatalos véleményezést ismertetve elmondta:a Lányi-féle dokumentummal ellentétben. Az engedélyes terv tartalma - a megállapítással ellentétben - nem sért jogszabályt.Téves az a megállapítás is, hogy a mobilgát állékonyságát a gyártó nem garantálja - jegyezte meg.A főpolgármester azt mondta, hogy a tiltakozók "kemény magjának" magatartására már akkor is a türelmetlenség, az ingerültség és az ellenségeskedés jellemző, ha "a tőlük eltérő érveket valaki el meri mondani". Ez a felháborodáson és a tiltakozáson kívül semmi egyebet nem vált ki belőlük.Tarlós István kijelentette: óvatosan kezelik az egész kérdést, egyebek között azért is, mert - mint fogalmazott -. Az akkori leállítást ma már a szakma jelentős része igen erősen vitatja - jegyezte meg.Szavai szerint

Ugyanolyan akciózás és lélektani nyomásgyakorlás és manipuláció folyt akkor, mint ma a Római-parton"

- mondta Tarlós István hozzátéve, hogy akkor is lényeges tényeket hallgattak el az ellenzők.mint mondta, nem feltétlenül műszaki és ökológiai természetű párhuzamot akar vonni a két eset között, az egyébként vitatható is lenne, hanem elsősorbanA járatlan többség jelentős része végső soron akkor is egy politikai kérdésbe csúszott bele az ügy kapcsán, és lényegében ma is hasonló helyzet kezd előállni - fejtette ki Tarlós István majd hozzátette:A főpolgármester elmondta azt is, hogy a Lányi-féle anyagban sok a gyanút keltő, de alátámasztatlan, hamis állítás. Erre példaként említette azt, nem igaz, hogy nem készültek összehasonlító tanulmányok.Tarlós István kijelentette:, a védmű stabilitásáért, biztonságos működőképességéért a tervező és a gyártó felel.