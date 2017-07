Rossz vonatra szállt a pesti kórházból megszökött kerekesszékes rab

Furcsa esetről számolt be a: egy jogerősen elítélt, kerekesszékes rabnő megszökött egy VIII. kerületi kórházból. Az asszonyt korábban lopás miatt ítélték el, kevesebb, mint egy év volt hátra a büntetéséből, ugyanakkor az is igaz, hogy vannak még folyamatban lévő ügyei, így joggal számíthat rá, hogy az egy esztendőt még megtoldják néhánnyal a bírák. És most saját oktondisága miatt újra főhet a feje, hiszen immáron fogolyszökés miatt is eljárás folyik ellene.Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője korábban közölte: a nő orvosi ellátását a büntetés-végrehajtási szerv – tekintettel egészségügyi állapotára – nem folyamatos őrzés, hanem visszatérő ellenőrzés mellett biztosította. A rab azonban szerdán a délelőtti órákban engedély nélkül távozott.Csütörtök délután végül egy Győr felé induló vonaton fogták el a Keleti pályaudvaron. De mi minden történhetett addig? Aa tolvajnőnél a kórházban semmi pénz nem volt. Így aztán a szobatársaitól és más betegektől elkezdett kéregetni, akik meg is szánták őt némi készpénzzel.A végtagbénult asszony ezután megkért valakit, hogy segítsen beszállni a kerekesszékbe, majd nemes egyszerűséggel elhagyta az épületet. Ezután sokfelé bolyongott Budapesten, Zala megyébe szeretett volna eljutni, de nem tudta, melyik állomásról megy oda vonat. Járt a Nyugati pályaudvarnál, a Köki terminálnál, sőt vonattal Hatvanba is eljutott, végül rájött, hogy nem az a megfelelő irány. Most már újra a büntetés-végrehajtás vendégszeretetét élvezi, a tököli rab­kórházba szállították.