Saját unokája vitte a gyilkos bandát a 89 éves férfi házába

Tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélte egy idős csemői férfi gyilkosát csütörtökön, nem jogerősen a Budapest Környéki Törvényszék.



A bíróság az MTI-vel azt közölte: az ügyészség nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt állította a négy vádlottat bíróság elé.



A másodrendű vádlottat a törvényszék végül emberölés bűntette miatt ítélte 18 év fegyházra. Az elsőrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett rablás és társtettesként elkövetett lopás miatt halmazati büntetésül mint különös visszaesőt 12 év fegyházbüntetéssel sújtották. A harmadrendű vádlottat, az áldozat unokáját lopás miatt 350 ezer forint vagyonelkobzásra ítélték, míg a negyedrendű bűnsegédként elkövetett lopásért 3 hónap - 1 évre felfüggesztett - fogházbüntetést kapott.



A 89 éves férfi egyedül élt csemői házában, idős kora ellenére ellátta magát, gyermekei és unokái időnként meglátogatták. A pénzét otthon tartotta, erről a családjának is tudomása volt, így unokájának, a harmadrendű vádlottnak is.



Az elsőrendű vádlott vetette fel az idős ember unokájának, hogy szerezzen pénzt a nagyapjától, akár bűncselekmény útján is. Az unoka ezt egy alkalommal meg is tette, ekkor 700 ezer forintot lopott el a nagyapjától és a pénzen megosztoztak, de többé erre nem volt hajlandó. Az elsőrendű vádlott másik két társával hónapokig tervezett egy újabb bűncselekményt, amelyet azután 2016. január 5-én követtek el.



A vádlottak könnyen bejutottak a házba, ahol az idős ember próbált védekezni, ekkor a másodrendű vádlott többször ököllel megütötte, fejbe rúgta és egy vascsőfogóval fejbe verte, miközben azt próbálta megtudni tőle, hogy hol van a pénze.



A sértett belehalt a sérüléseibe. A támadók a lakásban pénzt nem találtak, csak két használt mobiltelefont, bizsu ékszereket, valamint a spájzból krumplit, hagymát és szalonnát vittek el - áll a közleményben.



Az ügyész téves minősítésre hivatkozva, míg a vádlottak és védőik enyhítésért és részben téves minősítés miatt fellebbeztek. Az ítélet nem jogerős.