Sallai Róbert Benedek megütötte Hadházy Ákost

Sajtóinformációk szerint Sallai R. Benedek (LMP) országgyűlési képviselő szombaton, a párt egy visszalépett képviselő-jelöltjének etikai bizottsági meghallgatásán nekitámadt Hadházy Ákos társelnöknek.



Az Origo azt írta, hogy Sallai R. Benedek "kiütötte" Hadházy Ákost, aki feljelentést tett. A hírportálnak Sallai R. Benedek SMS-ben csak annyit reagált, hogy nem tett ilyet.



Az Indexnek több szemtanú megerősített az összetűzést, "de hozzátették, hogy azért nem arról van szó, hogy a két politikus összeverekedett volna". Hadházy Ákos a hírportálnak azt mondta, hogy éppen ő beszélt, amikor Sallai R. Benedek hirtelen nekirontott, meg akarta ütni, de többen lefogták, de még így is sikerült a székével együtt fellöknie őt.



A hvg.hu szerint Hadházy Ákos agyrázkódást szenvedett, a mentőket és a rendőröket is a helyszínre hívták. A portálnak a társelnök csak annyit mondott, hogy "Sallai Róbert Benedek ma méltatlanul viselkedett, egyéb értesülését nem cáfolom és nem is erősítem meg".



Az MTI-nek a párt csak egy rövid közleményt küldött, amely szerint "az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja. Ezért a mai napon történt eseményeket követően azonnal megkezdődött a párton kívüli jogi és a párton belüli fegyelmi eljárás Sallai R. Benedekkel szemben."



Hadházy Ákos később lényegében elismerte a Facebookon a történteket, ezzel meghazudtolva Sallait, aki tagadott.



Bár nem örülök neki, de a sajnos meg kell erősítenem a sajtóban megjelent hírek egy részét: Sallai Titkár Úr ma rendkívül méltatlanul és helytelenül viselkedett velem szemben - írta Hadházy a Facebookon.