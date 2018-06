Sargentini-jelentés - Az EP illetékes szakbizottsága elfogadta a magyarországi különjelentést

Orbán: a dokumentum Soros-jelentés



Orbán Viktor miniszterelnök szerint a nyomásgyakorlás a célja annak a jelentésnek, amelyet az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) hétfőn szavazott meg a jogállamiság magyarországi helyzetéről.



A miniszterelnök a szavazást követően Budapesten nyilatkozott újságíróknak. Kijelentette: nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra, hogy változtassa meg az álláspontját a bevándorlás kérdésében.



"De miután a magyar választók ezt a kérdést eldöntötték, ezért erről nincs mit beszélni" - tette hozzá.



A kormányfő az úgynevezett Sargentini-jelentést Soros-jelentésnek nevezte, hozzátéve: az azt készítő Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő Soros György embere.



Az uniós testület hétfőn nagy többséggel fogadta el a különjelentést, amely szerint az országban fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és módszeres megsértésének, így indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása.



A szavazáson 56 képviselő vett részt: 37-en támogatták a számos ponton módosított tervezetet, 19-en ellene voksoltak, senki nem tartózkodott.



A Fidesz-KDNP-s politikusok önálló módosító indítványainak nagy többségét elvetette a szakbizottság.



Fidesz: a "Soros-jelentéssel" sürgősen el akarják hallgattatni a bevándorlásellenes Magyarországot



A "Soros-jelentéssel" sürgősen el akarják hallgattatni a bevándorlásellenes Magyarországot - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatóján Budapesten hétfőn, miután az Európai Parlament jogi bizottsága, a LIBE bizottság elfogadta a Sargentini-jelentést.



A Soros-hálózat és a vele szövetséges brüsszeli politikusok egyre erőszakosabban akarják másokra kényszeríteni saját bevándorláspárti politikájukat, annak ellenére, hogy az emberek és a kormányok egyre nagyobb számban elutasítják - mondta a kormánypárt kommunikációs igazgatója.



Európa egyre megosztottabb, Brüsszel tovább erőlteti migrációs politikáját, el akarja hitetni, hogy a migráció jó dolog. Az elfogadott jelentés is azt bizonyítja: migránsokkal akarják elárasztani Európát - tette hozzá.



A Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette: Soros emberei mindenütt ott vannak. A jelentés készítő Judith Sargentini maga sem tagadta, hogy a milliárdos embere, ahogy a magyar baloldal képviselői is mindig a hazájuk ellen, a migráció mellett foglaltak állást, támogatták a jelentést - fogalmazott.



"Az összes migránspárti politikusnak azt üzenjük: Brüsszel és a Soros-hálózat akárhányszor is fenyegeti meg Magyarországot, mi ki fogunk tartani a magyar nemzeti érdekek védelme mellett. Mi a magyar emberek akaratát érvényesítjük, a magyarok pedig világossá tették a választásokon, hogy nem kérnek a tömeges bevándorlásból" - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.



Újságírói kérdésre válaszolva a Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte, hogy a migránsokat a Földközi-tengeren átszállító Soros-hajókról nyíltan kell beszélni: bűnrészesek embercsempészetben. Az olasz kormánynak igaza van, hogy megtiltja a kikötést nekik.



Az origo.hu hétfőn közzétett cikke szerint több kapcsolódási pont van Soros György és azon álcivil szervezetek között, amelyek hajóikkal illegálisan szállítják a migránsokat a Földközi-tengeren át Európába.



Az elmúlt években döbbenetes sok, közel kétmillió illegális bevándorlót jutattak be a kontinensre az amerikai tőzsdespekuláns által finanszírozott szervezetek - írja a hírportál.

A 60 tagú testületben 56 képviselő vett részt szavazáson: 37-en a számos ponton módosított tervezet mellett voksoltak, 19-en ellene, senki nem tartózkodott.A szöveghez mintegy 260 módosító indítványt nyújtottak be, a Fidesz-KDNP-s politikusok önálló elterjesztéseit szinte kivétel nélkül elvetették.A Judith Sargentini holland zöldpárti jelentéstevő által összeállított dokumentumban leszögezték: a LIBE-nek aggodalmai vannak az alkotmányos és a választási rendszer működésével, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupcióval, az adatvédelemmel kapcsolatban, ahogyan a véleménynyilvánítás, a tudományos élet, az egyesülés és a vallás szabadságának, illetve a kisebbségek, például a romák és a zsidók, vagy a menedékkérők jogainak területével, az egyenlő bánásmóddal összefüggésben is.Rámutattak, hogy az uniós alapértékek megsértésének kockázata más tagországokra és az EU-n belüli kölcsönös bizalomra is kihatással van. A képviselők szerint "kedvezőtlen irányban befolyásolja az unióról kialakult képet a magyar helyzet, és világszerte hitelteleníti az alapjogok, az emberi jogok és a demokrácia melletti európai kiállást".Sargentini kijelentette: "Súlyos helyzettel állunk szemben, azonnal lépnünk kell. Az unióban kiállunk a magyar polgárok jogaiért és az uniós értékekért. Csak romlott a helyzet azóta, hogy időt adtunk a magyar kormánynak, ezért lép közbe a parlament."Gál Kinga fideszes képviselő a szavazást követő rövid sajtótájékoztatóján közölte, teljesen biztosak voltak benne, hogy a baloldali többségű bizottság el fogja fogadni a "ténybeli tévedéseket, csúsztatásokat, hazugságokat" tartalmazó szöveget. Ugyanakkor reménytelinek nevezte, hogy nem jött össze a kétharmados többség, amit kedvező jelként értékelt az őszi plenáris szavazásra nézve.Elismételte emellett korábbi álláspontját, miszerint a jelentés egyértelmű bosszú a Fidesz választási győzelme miatt, valamint büntetés, amiért a kormány kiáll következetesen a jelenlegi migrációs politikája mellett. Sérelmezte emellett, hogy szerinte a "másik fél nem hallgattatott meg", továbbá kettős mércét emlegetett.Ujhelyi István szocialista politikus azon meggyőződésének adott hangot, hogy a Fidesz csak keresi az ürügyet, hogy kiléptethesse az országot az EU-ból, s amint lehetősége lesz rá, meg is fogja tenni, nem törődve a súlyos következményekkel."Nem arról van szó, hogy az EU valamiféle bosszút állna a Fidesz menekültellenes politikája miatt, hanem arról, hogy nem lehet egyszerre élvezni az európai közösség nyújtotta előnyöket és megszegni annak írott és íratlan szabályait" - írta.A jelentés előreláthatóan szeptember 12-én kerül majd az EP plenáris ülése elé, amely ennek alapján kezdeményezheti az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, atomfegyverként is emlegetett jogállamisági eljárás megindítását Magyarországgal szemben. Itt az elfogadáshoz már a leadott voksok több mint kétharmadára, illetve az összes képviselő abszolút többségének támogatására (vagyis legalább 376 szavazatra) lenne szükség.Ezután a miniszteri tanács négyötödös többséggel dönthet arról, fennáll-e a veszélye annak, hogy Magyarországon csorbulnak az EU alapértékei.A hetes cikk olyan többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi EU-tag egyhangú támogatására van szükség, amit az elemzők szinte kizártnak tartanak.