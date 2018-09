Sargentini-jelentés: véget ért a vita az Európai Parlamentben, Orbán Viktor is felszólalt - videók

Orbán: "a saját hazájuk ellen szavazó" magyarok "jobban gyűlölnek engem, mint amennyire szeretik a hazájukat"



"A saját hazájuk ellen szavazó" magyarokkal az a baj, hogy "jobban gyűlölnek engem, mint amennyire szeretik a hazájukat" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Európai Parlament strasbourgi ülésén, a Sargentini-jelentés vitájában.



A kormányfő a vitában elhangzott felvetésékre válaszolva Guy Verhofstadtnak, a liberálisok vezetőjének szavaira úgy reagált: Verhofstadt jobban gyűlöli a konzervatív keresztényeket, mint amennyire szereti Európát.



A miniszterelnök kijelentette: "aki pedig azt állítja, hogy a jelentés nem Magyarországot ítéli el, olvassa el a címét. Itt nem a magyar kormányt akarják elítélni, hanem Magyarországot."

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke (j) és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója Strasbourgban, az Európai Parlament épületében 2018. szeptember 11-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Lengyel képviselő: elfogult a jelentés

Szájer: a jelentés bosszú a tömeges bevándorlást ellenző magyar embereken

Weber: egyes kérdések rendezése hiányában szükséges a hetes cikk szerinti eljárás

Timmermans: az Európai Bizottság egyetért a jelentésben megfogalmazott aggályokkal

Ujhelyi: igennel szavaznak a dokumentumra

Sargentini: az EP-nek kötelessége fellépni a magyarországi jogsértések ellen

Osztrák EU-elnökség: nem köthetünk kompromisszumot a demokrácia és a jogállamiság ügyében

Azért ítélik el Magyarországot, mert a magyar emberek úgy döntöttek, "nem leszünk bevándorlóország" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament (EP) keddi plenáris ülésén, a magyar jogállamisági helyzetről szóló Sargentini-jelentésről folytatott vitában.Hangsúlyozta: "visszautasítom, hogy a bevándorlásparti erők fenyegessék, zsarolják, rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket".Minden nemzetnek és tagállamnak joga, hogy eldöntse, miképpen rendezi be saját életét a saját országában. "Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk és megállítottuk az illegális migránsok százezreit. Megvédtük Magyarországot, és megvédtük Európát" - jelentette ki, úgy fogalmazva: a mai eset az első az Európai Unió történetében, amikor egy közösség elítéli a saját határőreit.A kormányfő leszögezte: "Magyarország nem enged a zsarolásnak. Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt és védeni fogja a jogait. Ha kell, Önökkel szemben is"."Mi, magyarok készen állunk a jövő májusi választásokra, ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről" - hangoztatta Orbán Viktor.Kiemelte: "azért állok most itt, és védem meg a hazámat, mert a magyarok számára a szabadság és a demokrácia, a függetlenség és Európa becsület kérdése. Ezért az Önök előtt fekvő jelentés sérti Magyarország és a magyar nép becsületét".Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország döntéseit a választók hozzák meg, a parlamenti választásokon."Önök nem kevesebbet állítanak, mint hogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke. Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek, mint maguk a magyar emberek" - fogalmazott a miniszterelnök.Azt mondta, a Sargentini-jelentés nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek, kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést."Nekünk Magyarországon a demokrácia és a szabadság nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Önök most számbeli többség alapján akarnak erkölcsi ítéletet mondani és megbélyegezni egy országot és egy népet. Önök súlyos felelősséget vesznek magukra, amikor először az EU történetében egy népet ki akarnak rekeszteni az európai döntésekből. Önök megfosztanák Magyarországot attól, hogy a saját érdekeit képviselhesse az európai családban, amelyhez tartozik" - fejtette ki az plenáris ülésen Orbán Viktor.Jelezte, vannak és lesznek is vitáik, különbözőképpen gondolkodnak a kontinens keresztény jellegéről, a nemzetek és a nemzeti kultúrák szerepéről, a család lényegéről és hivatásáról, továbbá "homlokegyenest ellenkező" nézeteket vallanak a migrációról. De szerinte a különbségek nem adhatnak okot arra, hogy bármelyik országot megbélyegezzék és kirekesszék a közös döntés lehetőségéből. Hozzátette, "mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk".A miniszterelnök megjegyezte: egy olyan országot akarnak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntéseket hozott. 2009-ben 56 százalékos, 2014-ben 52 százalékos többség szavazott a Fidesz-KDNP-re - emlékeztetett, kijelentve: "az EP-nek mi vagyunk a legsikeresebb pártja".A szocialista és liberális ellenfelek érthetően nem boldogok e sikertől - folytatta -, de bosszút állni a magyarokon, amiért nem őket választották, nem tisztességes és nem is európai.Szerinte a Sargentini-jelentést olyanok írták, akik alapvető tényekkel sincsenek tisztában. A 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmazó jelentés bevallja, hogy elmulasztottak hivatalos delegációt küldeni Magyarországra - hívta fel a figyelmet.Szavai szerint "a mi uniónkat az tartja össze, hogy a vitákat szabályozott keretek között rendezzük". Felidézte, ő maga is kötött megállapodásokat, kompromisszumokat az Európai Bizottsággal a médiatörvényről, az igazságszolgáltatási rendszerről, sőt még az alkotmány egyes passzusairól is. A mostani jelentés azonban felrúgja az évekkel ezelőtt megkötött megállapodásokat - mondta. "De ha ezt Önök megtehetik, és felrúghatják, mi értelme megállapodást kötni bármely európai intézménnyel?" - tette fel a kérdést, úgy értékelve: "amit Önök tesznek, az az unióra és a konstruktív párbeszédre is csapást mér".Orbán Viktor úgy vélte, az EP-képviselők már kialakították az álláspontjukat, a jelentést a többség valószínűleg megszavazza, így a véleményüket az ő hozzászólása már nem befolyásolja.Mégis eljött a vitára, mert - mint mondta - az EP-képviselők nem egy kormányt, hanem egy országot, egy népet ítélnek el, azt a Magyarországot, amely ezer éve tagja a keresztény európai népek családjának, és amely munkájával, vérével járult hozzá Európa történelméhez. Hozzátette: egy olyan országot ítélnek el, amely fellázadt és fegyvert ragadt a hatalmas szovjet hadsereg ellen, súlyos véráldozatot hozott a szabadságért és a demokráciáért, továbbá megnyitotta határait a keletnémet sorstársai előtt.A miniszterelnök kitért arra: Magyarország megharcolt a demokráciáért és a szabadságért, míg azok, akik most vádolják Magyarországot, "örökül kapták" a demokráciát, és nem kellett személyes kockázatot vállalniuk a szabadságért. Az antikommunista és demokratikus ellenállás magyar szabadságharcosait akarják most elítélni - fogalmazott.Elfogultnak nevezte a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést a dokumentum keddi európai parlamenti (EP-) vitájában Ryszard Legutko lengyel kormánypárti képviselő.Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció képviseletében felszólaló Ryszard Legutko kiemelte, hogy ismét egy demokratikusan megválasztott kormányt támadnak az EP-ben.Udo Bullmann szociáldemokrata frakcióvezető úgy vélekedett, hogy a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) tagjainak el kell végre dönteniük: Európa vagy pedig Orbán Viktor oldalán állnak.Guy Verhofstadt, a liberálisok vezetője kijelentette, hogy Magyarországot ma nem vennék fel az EU-ba. Hozzátette, a bírálatok nem a magyar nép, hanem kizárólag a kormány ellen irányulnak.Philippe Lamberts, a zöldpárti frakció társelnöke pedig azt hangoztatta, hogy az uniós tagsággal nemcsak jogok és előnyök, hanem kötelességek is járnak.A magyarországi jogállamisági helyzetről szóló jelentés bosszú a tömeges bevándorlást ellenző magyar embereken és a migránsáradatot megállító határkerítést felépítő Orbán Viktor kormányfőn - jelentette ki Szájer József fideszes képviselő az Európai Parlament (EP-) keddi vitáján.A strasbourgi ülésen Szájer József hazugságnak nevezte, hogy Magyarország veszélyezteti a jogállamiságot, és úgy vélekedett, hogy ez éppen azokra igaz, akik a kormányt bírálják, például a különjelentést összeállító Judith Sargentinire, illetve az EP illetékes szakbizottságára, amely elfogadta a dokumentumot.Kifogásolta, hogy "önkényesen" olyan kérdéseket is vizsgáltak a jelentésben, amelyek nem tartoznak az uniós szerződések hatálya alá.Szükség lehet az európai uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás Magyarországgal szembeni megindítására, amennyiben a kormány nem hajlandó megoldani bizonyos jelenlegi vitás kérdéseket - közölte Manfred Weber, a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt frakcióvezetője a magyar jogállamisági helyzetről szóló keddi európai parlamenti vitán.Felszólalásában Weber a szabad tudományos élet fontosságát hangsúlyozta a Közép-európai Egyetem (CEU) kapcsán. Arról is beszélt, hogy a demokratikus államokban elengedhetetlen a civil társadalom megfelelő működése, ennek ellehetetlenítése pedig ellentétes az unió alapértékeivel."A migráció kérdésében lehetnek véleménykülönbségeink, de ha általánosságban azt mondjuk, hogy félni kell a muzulmánoktól, általánosságban támadunk egy vallást, akkor a dzsihadisták útjára lépünk, akik megpróbálnak konfliktust szítani a társadalmaink között" - fogalmazott.A politkus úgy vélekedett, hogy a hetes cikk keretében lehet folytatni a párbeszédet a Tanácsban, ha nem sikerül rendezni bizonyos ügyeket.Az Európai Bizottság egyetért a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentésben megfogalmazott aggályokkal - közölte Frans Timmermans, a brüsszeli testület első alelnöke a dokumentum keddi európai parlamenti (EP-) vitáján.A strasbourgi ülésen Timmermans kiemelte, az Európai Unió nem létezhet a jogállamiság és az alapjogok tisztelete nélkül; a civil társadalom, a tudományos élet és a média szabadsága pedig alapvető feltétele a demokráciának.Felszólalásában az alelnök felsorolt számos korábbi és jelenlegi vitás kérdést a bizottság és a magyar kormány között, egyebek mellett a bírói függetlenséget, a kisebbségi jogokat és a korrupciót említve."Az Európai Bizottság elkötelezett az alapvető értékek fenntartása mellett, és további lépésektől sem riad vissza. Megígérhetem, hogy nem leszünk kíméletesek" - fogalmazott.Hazugsággal vádolta Orbán Viktort a magyarországi helyzetről szóló jelentés keddi európai parlamenti (EP-) vitáján Ujhelyi István szocialista képviselő, mondván, hogy a kormányfő csak "bűnös rezsimjét" akarja védeni a jogtól és az európai szabályoktól.Felszólalásában Ujhelyi István kijelentette: "Orbán hazudik az EP előtt, és hazudik otthon is a honfitársainak", birodalomépítésre használja a közösségi forrásokat, de az a legnagyobb bűne, hogy kettéosztotta a magyar társadalmat, "mérget dobott közös ivókutunkba". Hozzátette, ezért igennel fog szavazni szerdán a Sargentini-jelentésre.Niedermüller Péter DK-s politikus elmondta, Orbán Viktor tényszerű vita helyett ismét büntetésről, meghurcoltatásról beszél, pedig erről nincs szó, a jelentés célja, hogy Magyarországot visszahozzák az európai családba.A jobbikos Balczó Zoltán a jelentés bizonyos állításait, például a rasszizmus és antiszemitizmus vádját visszautasította, ugyanakkor elmondta, vannak benne jogos bírálatok is, például a sajtószabadság csorbítása kapcsán. Mindazonáltal közölte: a voksoláson tartózkodni fog.Az Európai Parlamentnek (EP) kötelessége fellépni a magyarországi jogsértések ellen, a helyzet ugyanis semmit nem javult a magyar helyzetről szóló különjelentés júniusi szakbizottsági elfogadása óta - hangoztatta a dokumentumot összeállító Judith Sargentini az EP keddi vitáján.A strasbourgi ülésen a holland zöldpárti képviselő kijelentette, hogy amennyiben a testület nem tudja "behúzni a vészféket", akkor nem teljesíti ígéreteit az uniós állampolgárok felé.Nem tűrhető tovább, hogy egy tagállam kormánya következmények nélkül sértse meg rendszerszinten az EU alapértékeit - tette hozzá.Az EP szerdán szavaz a testület illetékes szakbizottságában korábban már nagy többséggel jóváhagyott jelentésről, amely szerint Magyarországon fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és rendszerszintű sérülésének, s ez indokolja az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását.Az Európai Unió Tanácsa és annak osztrák elnöksége nagy jelentőséget tulajdonít a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok fenntartásának - jelentette ki a soros elnökség képviseletében Karoline Edtstadler osztrák belügyi államtitkár a magyarországi helyzet keddi európai parlamenti (EP-) vitáján."Ebben nem köthetünk kompromisszumot, ezek közös elveink, szabályaink, amelyeket meg kell védenünk" - szögezte le felszólalásában Edtstadler.Az EP szerdán szavaz a testület illetékes szakbizottságában korábban már nagy többséggel jóváhagyott jelentésről, amely szerint Magyarországon fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és rendszerszintű sérülésének, s ez indokolja az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását.