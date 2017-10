Sárosdi Lilla színésznő megnevezte zaklatóját, a neves rendező cáfol

A megnevezett Marton László az MTI-hez eljuttatott közleményében rágalomnak nevezte a vádakat



"Sárosdi Lilla állítása minden valóságalapot nélkülöz. Rágalom! Ezért kénytelen vagyok a megfelelő lépések megtételére" - ennyi áll a közleményben.

Hazánkban Sárosdi Lilla színésznő volt az első, aki nyilvánosság elé állt azzal, hogy őt is érte szexuális zaklatás. Akkor nem akarta megnevezni az illetőt, de – ahogy fogalmaz –, a nyomás hatására ismét a nyilvánosság elé áll, hogy elárulja, hogy ki volt a zaklatója – írta meg a Bors "Azért állok most ki a nyilvánosság elé, mert az utóbbi időben egyre nagyobb a nyomás rajtam, hogy ki ez az illető" – kezdi zaklatott beszédétSárosdi Lilla, aki elsőként merte kimondani itthon, őt is érte már szexuális zaklatás nagy hatalmú férfi kollégától. Lilla vallomása lavinát indított el, azóta már Földes Eszter is elmesélte a saját történetét.Lilla ügye azonban a rengeteg jelentkező mellett sem lett kisebb, a színésznő pedig most azt is elmondta, ki az, aki húsz évvel ezelőtt szexuálisan zaklatta, az egyik színházi próba után a rendező egy barátjával elvitte kocsikázni, ahol nemiszervét mutogatva neki arra kérte, puszilja meg, miközben a barát önkielégítést végzett.