Új elnöke lett a MOB-nak - Kulcsár Krisztián legyőzte Borkai Zsoltot - Fotók

Vagyis Kulcsárnak eggyel kellett volna több voksot kapnia, hogy máris MOB-elnök legyen. Nemsokára második forduló jön, immár minden jelölt kiesik, aki nem Borkai vagy Kulcsár - számolt be a szavazásról a Nemzeti Sport A második fordulóban a győzelemhez 80 szavazatra lesz szükség.Az eredményhirdetés előtt a fotósok Kulcsárra figyelnek - írta meg a lap, ami sokat elmond a várakozásokról.Ők hárman vállalták nyilvánosan a jelölést, a közgyűlésen viszont bárki lehet elnökjelölt, akit a résztvevők több mint a fele támogat - írják. A lap úgy tudja, hogy Schmitt Pál szeretne visszatérni a szervezet élére, melyet 1989-2010 között már vezetett.Schmitt azt szerette volna, ha a három jelölt a választás megnyerése után visszalép, és átadja neki a helyet. A kandidálók azonban nem lépnek vissza, ha nyernek.A lap úgy tudja, a MOB korábbi elnöke, csak akkor indul ma harcba az elnöki pozícióért, ha biztos a sikerben. Az mindenesetre jelzésértékű, hogy a múlt heti rendkívüli MOB-közgyűlésen Schmitt is kiült a pódiumra a vezetőségi asztalhoz - írják.A közgyűlés a menetrend szerint először a MOB-tagságában történt változásokról döntött. A tagok közé egyhangú támogatás mellett bekerült többek között számos sportági szakszövetség elnöke, így Bienerth Gusztáv (úszás), Schmidt Gábor (kajak-kenu), Erdei Zsolt (ökölvívás), valamint Bartha Csaba MOB-főtitkár, Szabó Bence, Deutsch Tamás, Simicskó István, Hüttner Csaba, Wladár Csaba és Imre Géza.Az olimpiai értékelést Fábián László sportigazgató néhány mondattal egészítette ki.- jelentette ki a sportigazgató, aki hozzátette: a tavalyi nyári játékokon az elsődleges cél a kvalifikációt tekintve legalább a londoni létszám elérése volt, amelyet véleménye szerint a 160 fővel maximálisan sikerült elérni. Fábián László szerint elvárás volt a 22-23 sportágban való részvétel, s úgy érzi, a 21 kvalifikált sportággal ezt "szépen teljesítettük". Kitért arra is, hogy a csapatsportágakban volt némi hiány, ugyanakkor olyan sportágakban - például tollaslabdában - is szerepelt versenyző az olimpián, amelyben Magyarország nem tartozik a meghatározó nemzetek közé.A MOB-tagoknak kiküldött írásos beszámolóban az szerepel: a magyar csapat Rióban várakozáson felül teljesített, amelyre Borkai Zsolt elnök szerint minden magyar ember büszke lehet.A beszámoló kitér arra, hogy Magyarország az éremtáblázaton 8 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzéremmel a 12., a pontversenyben 110 ponttal a 16. helyen végzett, miközben az elvárás mindkét esetben az első húszba kerülés volt.Az anyag szerint soha nem fordult még elő, hogy - Hosszú Katinka és Kozák Danuta révén - két magyar is az olimpia legeredményesebb tíz sportolója közé került. Magyarország a lakossághoz viszonyított aranyak és az érmek számár tekintve az első, a GDP-hez viszonyítva pedig Kenya mögött a második helyen végzett.A magyar csapat szereplése ugyanakkor ellentmondásos is volt - olvasható még az írásos beszámolóban, - hiszen a riói szereplés 19 ponttal elmaradt a londonitól, s ezúttal nyolc sportág helyett csak négy - úszás, vívás, atlétika, kajak-kenu - tudott érmet szerezni. Az egyéni sportágban a tervezett 117-hez képest 134 fő kvalifikált, csapatban viszont csak a két vízilabda-válogatott tudott kijutni az olimpiára, kézilabdában a TAO-támogatás ellenére sem sikerült ez. A három legeredményesebb sportág - úszás, vívás, kajak-kenu - most is messze kiemelkedett a sportágak közül. A 15 éremből 14, 110 pontból 93 nekik köszönhető, ez utóbbi a nemzetek pontversenyében a 20. helyhez lett volna elegendő.A beszámoló szerint sajnálatos, hogy a 2013 őszén elindult Kiemelt Sportágfejlesztési Program 16 kedvezményezettje közül az asztalitenisz, az evezés, a kerékpár, az ökölvívás, az öttusa és a torna sem tudott pontot szerezni. Az ellentmondásos eredmények a tervezés, a felkészítés és a finanszírozás terén is korrekciókat igényelnek. Az értékelés leszögezi, hogy indokolt lenne a sportági kör felülvizsgálata.Az eredményesség sportágak között és azokon belül is rendkívül vegyes és ellentmondásos képet, és nem ritkán alacsony értéket mutat. A KSF által biztosított plusz források legtöbbször a mennyiségi mutatók javítását szolgálták. A korábbi, változatlanul hagyott feladatellátásokra jutott nagyobb összegű támogatás, ritkán jelentek meg olyan elemek, amelyek tartalmi megújítást tartalmaztak. Akár a létszámokra, akár pedig az eredményekre vetített fajlagos költségek nagy szórást mutatnak, ezek alapján indokolt a KSF támogatási rendszerének korrekciója. A támogatott feladatok között gyakrabban kell megjeleníteni azokat az elemeket, amelyek a szakmai innovációt szolgálják - olvasható a riói beszámolóban.A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség 2016. évi szakmai beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, a 2016. évi pénzügyi beszámolót, a 2017. évi költségvetés tervezetét,valamint egy tartózkodás mellett a felügyelő bizottság jelentését.A tagság ugyancsak egyhangúlag jóváhagyta a júliusi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon történő részvételről és a küldöttség összetételéről szóló előterjesztést, továbbá döntött a 2018-as pjongcsangi téli olimpiai játékokon történő részvételről.A Magyar Olimpiai Bizottság május 2-án, 11 órától a Hotel Héliában tartja éves és tisztújító közgyűlését.A tisztújítás keretében 1 fő elnök, 2 fő alelnök (nyári, valamint téli olimpiai sportágakért felelős alelnökök), 8 fő elnökségi tag, továbbá 1 fő felügyelő bizottsági elnök és 2 fő felügyelő bizottsági tag megválasztására kerül sor.

Akik pályáztak:Borkai Zsolt, dr. Kulcsár Krisztián és Szabó Bence,dr. Deutsch Tamás, dr. Gémesi György, dr. Magyar Zoltán és Orendi Mihály kandidál.pályázik dr. Bátorfi Béla, dr. Berkes István, dr. Bienerth Gusztáv, dr. Csisztu Zsuzsanna, Gyulai Miklós, Imre Géza, Jaksa János, Kiss Norbert, dr. Kovács Antal, Kovács István, Komáromi Tibor, Markovits László, dr. Mészáros János, Nátrán Roland, Novotny Zoltán, Pálinger Katalin, Regőczy Krisztina, Riskó Géza, Schmidt Gábor, Sinka László és Vári Attila.Dávid Imre és Horváth Imre lenne,dr. Csötönyi Sándor és dr. Pakucs János jelentkezett.Kovács István és dr. Bátorfi Béla az elnökségbe és a Felügyelő Bizottságba is pályázik,dr. Gémesi György és dr. Magyar Zoltán az alelnöki poszt mellett elnökségi tagságra is kandidál - olvasható a MOB weboldalán A 11 órakor kezdődő közgyűlés napirendi pontjainak az alábbiakat javasolta az elnökség:1.) Döntés a MOB-tagságban bekövetkezett változásokról2.) Az elnökség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása3.) Könyvvizsgáló jelentése4.) A Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolójának és éves ellenőrzési tervének jóváhagyása5.) A Magyar Olimpiai Bizottság 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása6.) A Magyar Olimpiai Bizottság 2017. évi költségvetésének elfogadása7.) Beszámoló a 2016. évben Rió de Janeiróban megrendezett XXXI. Nyári Olimpiai Játékokról8.) Döntés a 2017-ben Győrben megrendezésre kerülő XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon történő részvételről és a résztvevő küldöttség összetételének jóváhagyásáról9.) Döntés a 2018. évben PyeongChang-ban megrendezésre kerülő XXIII. Téli Olimpiai Játékokon történő részvételről10.) Tisztújítás (MOB-elnök, MOB-alelnök, MOB-elnökség választott tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és választott tagjainak megválasztása)