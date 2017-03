Segélyszervezeti vezető: nincs ok Európába hozni Szíriából a menekülőket

Semmi ok arra, hogy a szíriai háború elől menekülők kontinensünkre jöjjenek, mert innen nem fognak visszamenni - hangoztatta az Aid to the Church in Need (ACN) nevű nemzetközi szervezet párizsi központjának igazgatója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Marc Fromager szerint Szíria szomszédjaiban, így Törökországban és Libanonban "nincsen biztonsági probléma", így az otthonukat elhagyók ott várhatnák ki a háború végét.



A szakember - akinek keresztényüldözéssel foglalkozó könyvét az este mutatják be Budapesten - azt hangsúlyozta: Szíriában az elsődleges cél nem a hivatalban lévő elnök megbuktatása, hanem a fegyveres küzdelmek leállítása, ehhez pedig az vezethet el, ha elapasztják a nyolcvan országból verbuvált állománnyal működő lázadók anyagi forrásait.