Semjén: több mint tízszeresére nőtt a nemzetpolitika támogatása az elmúlt nyolc évben

Sikerágazat a nemzetpolitika, amelynek támogatása az elmúlt nyolc év alatt több mint tízszeresére nőtt - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten. A kereszténydemokrata politikus Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral közösen mutatta be a Nemzetpolitikai eredmények 2010-2018 című kiadványt.



Semjén Zsolt rámutatott: nagyon mélyről kezdték, 2010-ben még "mélyen éreztette fájdalmát" a "gyurcsányi nemzetárulás", amely a külhoni magyarságot kirekesztette a közjogi értelemben vett állampolgárságból. Ez nagyon nehezen begyógyítható sebet okozott - tette hozzá.



Úgy fogalmazott: megadták a ma egyetlen lehetséges választ a trianoni katasztrófára. A több mint egymillió új állampolgár és az a nemzetpolitika, amit felépítettek, "maga a történelem", ez itt fog maradni - hangoztatta.



Kitért arra: akiket most honosítottak, azoknak a leszármazottai is magyar állampolgárok lesznek, szavazati joggal, és ki tudják kényszeríteni a magyar kormánytól, hogy komolyan vegye őket, a magyar Országgyűlés pedig az ő Országgyűlésük is.



Semjén Zsolt emlékeztetett, a magyar nemzetpolitika négy pilléren nyugszik: a nemzet közjogi egyesítésén, az állampolgárság megadása mellett a külhoni magyar identitás megőrzésén, a külhoni magyar szervezetekkel, pártokkal való kapcsolattartáson, illetve a külhoni magyar gazdasági fejlesztéseken.



Hangsúlyozta: az autonómia nem kegy vagy extrém követelés, hanem az unióban bevált gyakorlat, és nem kérnek a magyarság számára semmi olyat, amire nincs példa. Semjén Zsolt a tömbmagyarság számára Székelyföldön területi, a Partiumban erős kulturális, Dél-Erdélyben személyelvű autonómiát látna jónak. Ugyanakkor hozzátette: nem Budapestről szeretnék megmondani, mi a megfelelő, ezt az adott nemzetrésznek kell kidolgoznia, amihez minden támogatást megadnak.



Jelezte: az óvodától az egyetemig terjedő támogatások 2009-10-ben 9 milliárdot tettek ki, most már jóval több mint 100 milliárdot. Minimum megtízszerezték a nemzetpolitikai támogatások összegét - közölte.



Kitért arra is, hogy újra ülésezik a Magyar Állandó Értekezlet, és a külhoni magyar szervezetek, pártok mondják meg, melyek legyenek a nemzeti jelentőségű intézmények, amelyek finanszírozása ennek alapján normatív úton történik. Külön kiemelte a diaszpóra területét, a Magyar Diaszpóra Tanács létrehozását és a Kőrösi Csoma Sándor-programot. Megjegyezte: azon országok, ahol nagyszámú diaszpóra van, ma már példaként tekintenek Magyarországra, és számos helyen próbálják másolni a magyar modellt.



Közölte: eddig több mint 1 millió 20 ezren kérvényezték az állampolgárságot. Kitért a honosítással összefüggésben megjelent "hamis hírekre", és azt mondta, állampolgársági ügyekben az államigazgatási kontroll mellett van közbiztonsági és nemzetbiztonsági kontroll is.



Jelezte: a mostani választáson 225 ezer érvényes levélszavazat érkezett, 100 ezerrel több, mint 2014-ben, és a voksolók 96,2 százaléka a kormánypártokat választotta. Ez egy százalékkal több, mint négy éve.



Megjegyezte: a nemzet közjogi egyesítése olyan értelemben is megtörtént, hogy politikai akaratukat is kifejezték a külhoniak. A levélszavazatok visszaérkezésének idejéről azt mondta, úgy kell átalakítani a szabályokat, hogy az országos listák megállapítása után több idő legyen a beérkezésre.



Kérdésre azt mondta: szigorú az ellenőrzés, s ahol rendszerszerű csalás történt állampolgársági ügyben, bilincsben vitték el a rendőrök az érintetteket.



Kitért az etnikai alapú magyar pártok támogatására és együttműködésére a magyar kormánnyal. Őket támogatni fogják a jövőben is, a külhoni magyarság megmaradása szempontjából nem mindegy, van-e magyar polgármester vagy magyar párt az adott ország parlamentjében - közölte.



A külhoni magyarság szülőföldön maradásának támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési programról elmondta, az csaknem 100 milliárdos kerettel valósult meg, és jó az ottani magyarságnak, a többségi nemzetnek, valamint a magyar gazdaságnak egyaránt.



Rámutatott: össznemzetben kell gondolkodni, és amit lehet, ki kell terjeszteni a külhoni magyarokra. Példaként említette a babakötvényt és az anyasági támogatást.



Arra a kérdésre, hogy az ukrán kormány állampolgárságot vonna meg más ország választásán való részvétel miatt, Semjén Zsolt közölte: az ukrán kormánynak nincs lehetősége állampolgárságot megvonni, ez a saját alkotmányukkal ellentétes, és azt is bizonyítani kellene, hogy az illető kérelmezte a magyar állampolgárságot. Magyarország azonban semmilyen információt nem ad ki erről - erősítette meg. Megjegyezte, arról is érdekes dolgokat hallani, hogy vezető ukrán politikusoknak milyen és hány állampolgársága van.



További felvetésre közölte: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem minden támogatás megkap, az egyesítés egy helyi román műszaki egyetemmel tragikus az ottani magyarság számára. Kérik a román kormány fellépését, s bíznak benne, saját törvényeiket betartják majd. Ha minden kötél szakad, akkor a Sapientia mintájára hajlandóak a működés kereteit megteremteni - jelezte.



Potápi Árpád János hozzátette: átfogó képet igyekeznek ábrázolni a bemutatott könyvben a nemzetpolitikai fejlesztésekről. A választási rendszerrel összefüggésben reményét fejezte ki, hogy a mostani ciklus lehetőséget ad arra, hogy finomítani, pontosítani tudjanak.



A bemutatón részt vettek a nemzetpolitikai terület korábbi irányítói, felelősei is.