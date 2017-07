˝Senki nem akar az utcán pisilni!˝ - Műanyag bilikkel demonstráltak a fővárosban, hogy több wc legyen

Az RTL Klub híradója számolt be a civilek akciójáról, akik műanyag biliket raktak a Belügyminisztérium elé, majd az EMMI elé vonultak, amikor kiderült, hogy az ő illetékességükbe tartoznak a nyilvános wc-k.

Senki nem akar az utcán pisilni!

- szólt az egyik civil hangosbeszélőjéből.Párizsban 400, Bécsben 150 helyen tudnak megkönnyebbülni az emberek. Budapesten mindössze 80 nyilvános WC található, amiből ráadásul csak nagyon kevés akadálymentesített. A riportban egy mozgássérült arról számol be, hogy ahhoz igazítva kell megterveznie a napját, hogy hol talál majd illemhelyet, amit használni is tud. De azoknak is problémát jelent a wc-k hiánya, akik kisgyerekkel mozognak a városban.Ma nincs olyan törvény, ami közfeladattá tenné a közvécék fenntartását. Az ombudsman korábbi jelentése szerint a wc-hiány sérti az emberi méltósághoz és a testi-lelki egészséghez való jogot.