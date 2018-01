Simicskó: harmincezres aktív honvédségi állomány megalkotása a cél

Harmincezer fős aktív magyar honvédségi állomány megalkotása a cél, ami 2026-ra elérhető - jelentette ki Simicskó István honvédelmi miniszter Székesfehérváron, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztásának csütörtöki átadás-átvételi ceremóniáján.



A parancsnoki beosztást Korom Ferenc vezérőrnagy vette át Huszár János altábornagytól, aki vezérkari főnök-helyettes lesz.



A miniszter hangsúlyozta, húszezer fős tartalékos állományt szeretnének felállítani 2026-ig, amelyhez minden járásban önkéntes területvédelmi egységeket hoznának létre. Úgy vélte, a húszezres állomány óriási lehetőségeket ad a honvédségnek képességekben, erőben, utánpótlásban egyaránt. Jelenleg hatezer fő felett járnak, ami komoly létszám, tekintve, hogy 2010-ben összesen 17 fő volt a tartalékosok létszáma a honvédségnél - mondta.



Simicskó István megjegyezte, hogy a költségvetési források is meglesznek a nagyfokú létszámfejlesztéshez, hiszen 2024-re a magyar GDP két százalékát is eléri a honvédségi büdzsé, ami 1000 milliárd forint feletti összeget jelent majd.



A tárcavezető szerint történelmi jelentőségű fejlődés időszaka kezdődött el a Magyar Honvédségnél, amivel minden érintettnek élnie kell. Hozzátette: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program és a növekvő költségvetés lehetőséget ad arra, hogy az egyéni felszerelésektől kezdve a legmodernebb technológiákat is beszerezzék, és olyan képességekkel rendelkezzen a honvédség, amelyek szükségesek a 21. században.



Huszár János leköszönő parancsok kiemelte, hogy a társadalom olyan haderőt akar látni, amely bajtársaikhoz, családjukhoz, nemzetükhöz hűen végzi feladatát. Úgy vélte, ezt az eltelt időszakban a parancsnokság teljesítette.



Korom Ferenc, az új parancsnok ígéretet tett arra, hogy a parancsnokság jól fogja szolgálni a Magyar Honvédséget és a hazát. Elmondta, hogy elsődlegesnek tartja a nemzeti érdekek képviseletét, a szövetségi rendszereknek való megfelelést, de ugyanígy fontosnak nevezte a csapatmunkát és a munkába és eredményességbe vetett hitet.